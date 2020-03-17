Corona virüsünün ilk tespit edildiği ve virüsten en fazla etkilenen yer olan Çin’in Wuhan kentinde son 24 saate sadece bir yeni corona virüsü vakası tespit edildi. Wuhan’dan gelen bu haber virüse karşı alınan önlemlerin işe yaradığını gösteriyor.

Dünyanın dört bir tarafında görülen corona virüsü, ilk olarak geçtiğimiz aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde görülmüştü. Wuhan’da virüsün tespit edilmesinin ardından Wuhan ve Wuhan’ın bulunduğu Hubey eyaletindeki birçok şehir, Çin yönetimi tarafından karantina altına alınmıştı.

Wuhan’da corona virüsünün tespit edilmesinin ardından virüse karşı sert bir mücadele başlamıştı. Sıkı önlemlerin devam ettiği Wuhan’da son 24 saat içinde sadece bir yeni corona virüsü vakası tespit edilebildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamada son 24 saatte Wuhan’da sadece bir yeni vakanın tespit edildiği belirtilirken, bütün Çin’de ise 21 vakanın tespit edildiği bildirildi. Yapılan açıklamada 45 kişinin de virüs şüphesiyle müşahede altına alındığı açıklandı. Açıklamanın devamında, son 24 saat içinde Wuhan’ın bulunduğu Hubey eyaletinde bir kişinin, Şaanşi eyaletinde ise 13 kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Corona virüsü salgının ilk tespit edildiği Wuhan’da son 24 saatte sadece bir vakanın gözlenmiş olması virüse karşı alınan önlemlerin başarılı olduğunu gösteriyor olabilir. Ancak önlemlerin kesin karşılığı ilerleyen günlerde Wuhan’da görülecek vaka sayısının düşmesi ile görülecek.

Corona virüsü Çin dışında da yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamaya göre dünyanın geri kalanındaki corona virüsü vaka sayısı, Çin’deki vaka sayısını geçti. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı rakamlara göre Çin’de şu anda 80 bin 881 corona virüsü vakası var. Çin’in dışında dünyanın geri kalanında ise 83 binden fazla corona virüsü vakası tespit edildi.