Disney’in Karayip Korsanları serisi, her yıl en çok beklenen filmler arasına girmeyi başarıyor. Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı, serinin son filmi olup 2017'de vizyona girmiş ve tam 800 milyon dolar hasılat toplamıştı. Peki hikayenin devam halkası olacak Karayip Korsanları 6 hakkında neler biliyoruz?

Kaptan Jack Sparrow’un maceralarını konu edinen Karayip Korsanları serisi, sinema dünyasının en popüler karakterlerini hayatımıza getirmişti. Artık yüzüne bakılmayan korsan hikayelerini alıp adeta para basan Disney, seriye muhakkak devam edecek. Bunun nasıl olacağı sorusuna pek çok cevap verebiliyoruz.

Serinin 74 yaşındaki yapımcısı Jerry Bruckheimer "Şu anda bir taslak üzerinde çalışıyoruz ve umarım kısa sürede Disney'e vereceğiz.’’ açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama üzerine gün ışığına çıkan Karayip Korsanları 6 filmi ile ilgili birçok detayı siz değerli okurlarımız için derledik.

Deadpool'un yazarları, Karayip Korsanları 6 için hazırdı. Ancak araya Çernobil dizisinin yazarı girdi:

Karayip Korsanları son yayınlanan filminden bu yana birçok spekülatif haber ile gündemden hiç düşmedi. Hayranlarının sürekli beklenti içerisinde olduğu bu fenomen yapım için kaynaklara dayalı ilk haber, 2018 sonbaharında gelmişti. Fox bünyesinde çekilen ancak artık Disney’e ait olan Deadpool filminin senaristleri Rhett Reese ve Paul Wernick, yeni bir Karayip Korsanları için senarist olarak görüşmeler yapmışlardı.

Deadpool ortak yazarları Rhett Reese ve Paul Wernick, 2019'da projeden ayrıldı. Disney ise senaryoyu yazmak için Çernobil filminin yazarı Craig Mazin ve serinin ilk dört filminin ortak senaristliğini yapan Ted Elliott'un bir araya geleceği açıkladı. Karayip Korsanları 6 filmi için Craig Mazin ve Ted Elliott ile yine tanıdık bir isim olan Joachim Rønning de yönetmen koltuğunda geri dönecek. Hayranların en çok merak ettiği sorunun cevabı o zamanlar yine belirsizliğini koruyor.

Johnny Depp, namıdiğer Kaptan Jack Sparrow, Karayip Korsanları 6’da yer alacak mı?

Açıkçası film hakkında gizemini koruyan en önemli soru bu. Ünlü oyuncu Johnny Depp hakkında yapımcı Jerry Bruckheimer'a konu ile ilgili bir soru yöneltildi, ancak Jerry Bruckheimer, bu konuyla ilgili açık kapı bırakarak taktiksel davrandı. Johnny Depp hakkında olumlu ya da olumsuz bir cevap vermemeyi tercih eden Jerry Bruckheimer yalnızca ''Biz de bilmiyoruz, göreceğiz'' cevabını vermekle yetinmişti.

Karayip Korsanları 6’da hangi oyuncular yer alacak?

Şimdilik kadrosu net olarak belli olmayan Karayip Korsanları 6 ile ilgili sadece bazı oyuncuların yaptıkları açıklamalar var. Örneğin son filmde akademik kariyere sahip gök bilimci Carina Smyth rolünü canlandıran Kaya Scodelario, seriye geri dönmek istediğini açıkça belirtti. Bill Nighy, ikonik kötü adam rolünde Davy Jones'u bir kez daha oynamak istediğini de söylemişti. Korsan Pintel’i oynayan Lee Arenberg de geri dönmekten mutluluk duyacağını dile getiren oyuncular arasında yer alıyor.

Johnny Depp dışında en dikkat çeken yıldızlardan Keira Knightley ve Orlando Bloom’dan henüz bir açıklama gelmedi. Disney, bu tarz ılımlı açıklamalara olumlu geri dönüşler yapan bir şirket olarak biliniyor. Ancak Karayip Korsanları 6 için de bu durum devam eder mi bilemeyiz. Ayrıca filmde ilk defa göreceğimiz bazı oyuncular da var.

Karayip Korsanları 6’nın hikayesi hakkında muhtemel detaylar:

Resmi olmayan kaynakların en kuvvetlisi Disney’in Karayip Korsanları 6’da kadın odaklı bir hikaye istemesi. Tam bu noktada Disney, Disneyland’ın cazibe kaynağı olan ve parka gelenlerle etkileşime giren Redd karakterini devreye sokabilir. Karakterin, esirlikten korsanların kraliçesi olması yolunda başından geçen maceraları izleyebiliriz. Muhtemel senaryonun bir kısmında olsa dahi gözümüzün kaptan Jack Sparrow’u arayacağı kesin.

Karayip Korsanları'nda göreceğimiz Redd karakterinin hikayesi:

Redd aslında Isla Tesoro'daki bir kasabanın sakinlerinden, sıradan bir insandı. Ancak bir grup korsan kasabayı yağmaladığında yolu korsanlıkla kesişti. Kısa sürede dikkat çeken Redd, kaptan Barbossa’nın ekibine katıldı. Jack Sparrow ve Kara Sakal’a (Blackbeard) düşmanlığı ile bilinen karakterin en sevdiği şey rom içmek. Tabancalarda ustalaşmış Redd, zaten Karayip Korsanları evreni içinde yer alan ve özellikle Disneyland ziyaretçileri tarafından ilgi gören bir karakter.

Redd karakterini oynaması için düşünülen isimlerin başında, Doctor Who, Guardians of the Galaxy, Avengers ve Jumanji gibi yapımlar ile tanınan başarılı oyuncu Karen Gillan geliyor. Şimdilik resmiyete dökülmeyen bir bilgi olsa dahi çıkan söylentilere göre Disney, Karen Gillan konusunda çok istekli. Paylaştığımız videodan da görebileceğiniz üzere Karen Gillan bu rol için nokta atış gibi gözüküyor.

Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson da Karayip Korsanları 6'da yer alabilir:

Serideki etkisi aslında giderek azalan Jack Sparrow yerine Fimin yeni "başkorsanı" Emma Watson'un canlandıracağı kadın korsan olabilir. Böyle bir durumda Karen Gillian'ın Redd karakteri filmde yer alır mı bilinmez, ancak eğer alırsa iki kadın korsanın mücadelesini de izleyebiliriz. Yine de bu hikayede gözler Jack Sparrow'un savruk samimiyetini arayacaktır.

Karayip Korsanları 6 ne zaman vizyona girecek?

Karayip Korsanları 6 için resmi bir vizyon tarihi henüz verilmedi. Ancak serideki diğer filmlerin ilkbahar ve yaz aylarında vizyona girdiğini biliyoruz. Muhtemelen Karayip Korsanları 6 da serideki bu geleneği bozmayacak, ilkbahar ya da yaz aylarında vizyona girecek. Filmin henüz yapım öncesi aşamada olduğunu da varsayar, açıklamalara bakarsak 2022 ya da 2023 yılında gösterime girmesi muhtemel görünüyor.

Kaptan Jack Sparrow rolünde Johnny Depp dışında yadırgamanın aksine görmekten mutluluk duyacağınız bir aktör var mı? Yorumlar kısmında cevaplarınızı, Disney'in izleyeceği muhtemel stratejiler hakkında ki düşüncelerinizi, Karayip Korsanları 6 ile ilgili fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Disney’in küresel çapta yüksek ses getiren en soluklu serilerinden biri Karayip Korsanları ile ilgili hazırladığımız yazının sonuna geldik. Karayip Korsanları 6 hakkında detaylar netleştikçe sizleri yeni içeriklerimiz ile bilgilendirmeye devam edeceğiz, takipte kalın.