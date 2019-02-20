Karbon Salınımı, Dünya Tarihindeki En Yüksek Oranına Ulaştı

İklim bilimciler, karbon salınımının dünya tarihindeki en tehlikeli boyutlara ulaştığını açıkladı. Araştırmalara göre, atmosferdeki karbon değerleri 56 milyon yıl önce birçok türün yok olmasına neden olan değerlerden bile 10 kat yüksek.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın gezegenimize ve ekolojiye verdiği zararlar anlatmakla bitmiyor. Araştırmacılar, insanların bu konuya çok daha fazla özen göstermesi için çarpıcı detayları göz önüne seriyor. İklim bilimcilerin son araştırması ise sadece dikkat çekmekle kalmıyor, çok yakın bir gelecekte ne büyüklükte bir tehlike ile karşı karşıya olduğumuzu gözler önüne seriyor.

Karbon salınımı ile ilgili araştırmalar yapan iklim bilimciler, elde ettikleri verileri analiz ettiklerinde büyük bir şok yaşadılar. Tam 56 milyon önce dünya, yaşanan en yüksek karbon salınımına sahne olmuştu. Bu salınımın tam olarak neden kaynaklandığı bilinmiyor ancak o tarihten sonra birçok türün yok olmaya başladığı ve ekolojik düzeninin değiştiği bilinen gerçekler arasında yer alıyor. Bilim insanlarının ifadelerine göre, 56 milyon yıl önce kutuplar tamamen buzla kaplı olan yerler değil, tam aksine timsahların yaşadığı, palmiye ağaçlarının yeşerdiği bir coğrafyaydı. Araştırmayı yapan kişilerin şok yaşamasına, hatta korku duymasına neden olan konu ise tam burada başlıyor.

Elde edilen verilere göre günümüzde atmosfere salınan karbon, 56 milyon öncesindeki değerlerden yaklaşık 9-10 kat daha fazla. Bu sonuç çok değil, sadece 4 nesil sonra insanlığı büyük bir tehlikenin beklediğinin ispatı olarak gösteriliyor. İklim bilimciler, salınım bu hızla giderse 2159 senesinde dünyayı büyük bir felaketin beklediğini üstüne basarak belirtiyor. Daha önce birçok canlı türünün tükenmesine neden olan karbon salınımının dramatik artışının, gelecekte benzer bir senaryoya neden olabileceği belirtiliyor. Hangi türlerin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu tahmin etmenin ise şimdilik çok zor olduğu ifade ediliyor.