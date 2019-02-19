İklim Değişikliğiyle En Verimli Savaş: Ağaç Dikmek

Sanayileşmenin artmasıyla birlikte azalan ormanlar ve ağaçlar iklim değişikliğinin en büyük tetikleyicilerinden bir tanesi. Yapılan araştırmalara göre insanlardan kaynaklı karbon salınımının tamamen temizlenebilmesi için 1,2 trilyon adet ağaç dikilmesi gerekiyor.

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, dünyadaki kaybolan ormanlara takviye yapılırsa atmosferdeki insanlardan kaynaklı karbondioksit emisyonu tamamen emilebilir. Bilim insanları, insanlardan kaynaklı karbon emisyonunu çözebilmek için 1,2 trilyon ağaç dikilmesi gerektiğini ve bunun için yeterli alanların bulunduğunu söyledi.

Çevrebilimci Dr. Thomas Crowther, eğer ki yeterli sayıda ağaç dikme görevi başarılabilirse, bunun iklim değişikliğine etkisinin rüzgar türbinlerinden daha fazla olacağını söylüyor. Crowther ve ekip arkadaşlarının topladıkları verilere göre, bu sorunun çözümü için 3 trilyon ağaç dikilmesi gerekiyor ki bu NASA’nın daha önceden bulunduğu tahminin 7 katından daha fazla.

Farklı alanlardaki emisyon salınımlarının kıyaslamalarını yapan bir grup olan Project Drawdown’a göre buzdolabı ve klimaların geri dönüşümünün, emisyonun azaltılmasına etkisi oldukça yüksek. Buzdolabı ve klimaların geri dönüşümünün emisyon salınımına etkisi 80 gigaton iken büyümekte olan ormanların etkisiyse 18 gigaton.

Şu an 3 trilyon ağaçta 400 gigaton karbon depolandığını söyleyen Dr. Crowther, trilyonlarca ağaç daha dikilirse, en azından son 10 yılda insanlar tarafından salınan zararlı gazların tamamen temizlenebileceğini ifade ediyor.

Uygun tüm alanların ağaçlandırılması şu an için pek de gerçekçi değil ancak ağaç dikmenin önemi giderek anlaşılıyor. Hatta Birleşmiş Milletler’in Milyarlarca Ağaç Kampanyası (Billion Tree Campaing) bulunuyor ancak Dr. Crowther’ın söyledikleri dikkate alınacak olursa kampanyanın adının Trilyonlarca Ağaç olarak değiştirilmesi gerekiyor.