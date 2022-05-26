Eğer bir e-ticaret şirketiniz varsa ya da yalnızca arkadaşınıza bir kargo göndermek istiyorsanız desi olarak adlandırılan bir kavramla karşılaşmış ve tam olarak anlamamış olabilirsiniz. Kargo ağırlığı gibi görünse de aslında desi hesabı epey farklıdır. Gelin desi ne demek, nasıl hesaplanır gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla yanıtlayalım.

Online alışverişin en hareketli zamanlarından birini yaşıyoruz. Sayısız alışveriş sitesinin cezbedici kampanyaları sayesinde her gün evimize bir kargo geliyor. Eğer sizin de bir e-ticaret şirketiniz varsa ya da yalnızca arkadaşınıza bir kargo göndermek istiyorsanız desi olarak adlandırılan bir kavram ile karşılaşmışsınızdır. Boy desen değil, kilogram desen değil; bu desi ne demek diyorsanız merak etmeyin yalnız değilsiniz.

Kullanıcıların desi ne demek diye bu kadar merak etmesinin nedeni, kargo ücretinin desi bilgisine göre düzenleniyor olmasıdır. Yani düşük desi düşük ücret, yüksek desi yüksek ücret demektir. Bu kavram biraz kafa karıştırıcı çünkü kargo ağırlığı gibi görünse de aslında tam olarak bir ağırlık ölçüsünü ifade etmiyor. Merak etmeyin anlatacağız. Gelin desi ne demek, nasıl hesaplanır gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

Desi nedir, nasıl hesaplanır?

Temelden başlayan, desi ne demek?

Desi, kargoların hacimsel ağırlığını ya da farklı bir tanımla ücrete esas ağırlığını gösteren bir birimdir. Kargo ile göndereceğiniz eşya paketlendikten ve son olarak taşıma şeklini aldıktan sonra desi değeri hesaplanır. Kargonun desi bilgisi son derece önemlidir çünkü kargo şirketlerinin politikalarına göre desi değeri arttıkça kargo ücreti de artmaktadır.

Kargo desisi nasıl hesaplanır?

Boy desen değil, kilogram desen değil; bu kargo desisi nasıl hesaplanır diyorsanız gelin formülü verelim;

desi = ( en x boy x yükseklik ) / 3000

Sözelcilerin gözü yaşlı, biraz açıklamakta yarar var. Kargo desisi cm3 değerindedir. Yani kargo paketinin genel hacminin taşıma alanında kapladığı alan hesaplanır. Bir kargo paketinin önce eni, sonra boyu, son olarak da yüksekliği ölçülerek birbiri ile çarpılır. Son olarak sonuç 3000’e bölünerek desi değeri elde edilir.

Kargo desisi örnek hesaplama:

İçine pek çok farklı şey koyarak gönderebileceğiniz standart bir ayakkabı kutusu üzerinden desi hesaplama işlemine örnek verelim. Ayakkabı kutusunun eni 18 cm, boyu 25 cm, yüksekliği de 10 cm olsun. Bu ölçüleri desi = ( en x boy x yükseklik ) / 3000 formülündeki yerlere yerleştirelim;

desi = ( 18 x 25 x 10 ) / 3000

desi = 1,5

Ayakkabı kutusu küçük bir örnek oldu. Çok daha büyük eşyaların gönderiminde diyelim bir buzdolabı kutusu kullanılıyor. Buzdolabı kutusunun eni 70 cm, boyu 80 cm ve yüksekliği 190 cm olsun. Bu ölçüleri desi = ( en x boy x yükseklik ) / 3000 formülündeki yerlere yerleştirelim;

desi = ( 70 x 80 x 190 ) / 3000

desi = 355

Yurtiçi gönderilerinizdeki kargo desilerini bu formülü uygulayarak kolayca hesaplayabilirsiniz. Yurt dışı gönderilerinde ise işler biraz değişiyor. Yine kutunun enini, boyunu ve yüksekliğini ölçüyorsunuz ancak son olarak 5000’e bölüyorsunuz. Kargo şirketi farklı bir hesaplama yöntemi uygulayabilir ancak genel hesaplama bu şekildedir.

Desi ölçüleri ve karşılıkları:

1 desi, 10 binde 1 kilogram olarak kabul edilir.. Yani 1 desi = 0,0001 kg demektir.

1 desinin cm olarak bir karşılığı yoktur

1 desi 3000 cm3 hacim olarak kabul edilir.

10 x 10 x 30 ve 5 x 20 x 30 gibi ölçüler direkt olarak 1 desi değerini belirtir.

Desi biriminin bilinen birimlerdeki karşılıkları bu şekilde. Bu açıdan baktığımız zaman desi aslında bildiğimiz bir kavram değil. Çünkü kargo şirketlerinin desi değeri hesaplamasının nedeni, söz konusu kutunun taşıma alanında ne kadar yer kapladığını hesaplamaktır. Yani cm ya da kg gibi bilinen birimlerin pek önemi yok.

Peki kargo ücretleri neye göre belirleniyor?

Kargo ücretlerinin belirlenmesindeki ilk ve en önemli etken, kargonun desi bilgisidir. Düşük desi düşük ücret, yüksek desi yüksek ücret anlamına gelir. Şöyle düşünelim; kargo şirketi bir araçta bin kutu taşıyor ve ona göre bir ücret belirliyor. Sizin kutunuz nedeniyle taşıma alanındaki yer daralırsa tüm plan bozulur. Yani 10 kutuluk yere 1 kutu koyulmasına neden oluyorsanız buna göre ücret ödersiniz.

Her kargo şirketinin fiyat politikasına göre değişse de kargo ücretini belirleyen diğer bir etken de yol uzunluğudur. Şehir içi gönderim, yurtiçi gönderim ve yurt dışı gönderim fiyatları değişiklik gösterir. Hatta hangi şehre kargo gönderdiğiniz bile ücret üzerinde değişikliğe sebep olabilir. Ancak dediğimiz gibi bu durum tamamen söz konusu kargo şirketinin fiyat politikası ile ilgilidir.

Kargo ücretlerini düşürmek için bazı öneriler:

Satış yaptığınız platformun anlaşmalı kargo şirketi ile çalışın.

Birden çok kargo şirketi ile çalışın.

En uygun kutuları kullanın.

Kargo şirketlerinin kutularını kullanın.

Satış yaptığınız platformun anlaşmalı kargo şirketi ile çalışın:

Eğer bir e-ticaret şirketiniz varsa kendi internet siteniz üzerinden satış yapmak çok daha karlı olacaktır ancak depolama ve kargolama işlemleri bazen zor olabilir. Bu nedenle büyük alışveriş sitelerinden biri ile çalışmayı düşünün. Bu tür platformlar satıcılara depolama ve kargolama imkanları sunarlar. Platformun anlaşmalı kargo şirketi ile çalışırsanız çok daha uygun fiyatlı gönderimler yapabilirsiniz.

Birden çok kargo şirketi ile çalışın:

Diyelim büyük alışveriş sitelerinden biri ile değil, kendi başınıza çalışmak istiyorsunuz. Böyle bir durumda seçeneklerinizi genişletmeniz gerekir. Her bir kargo şirketinin belirli durumlara özel kampanyaları ve fiyat politikaları vardır. Bunları öğrenerek gönderdiğiniz ürün türüne göre farklı kargo şirketleri ile çalışabilir ve kargo ücretlerini en uygun seviyede tutabilirsiniz.

En uygun kutuları kullanın:

Ne sattığınız, dolayısıyla neyi kargoladığınız son derece önemli. Belirli bir ürün modeliniz varsa buna en uygun boyutta, en düşük desi değerine sahip kutular kullanmalısınız. Ürün çeşitliliğiniz varsa yine belirli boyda kutular seçerek her zaman en düşük desi değerini yakaladığınızdan emin olabilirsiniz.

Kargo şirketlerinin kutularını kullanın:

Pek çok kargo şirketi, anlaşmalı olduğu satıcılara kutu desteği sağlar. Bu kutular, desi değeri hesaplanarak üretildiği için sürprizlerle karşılaşmazsınız. Kendi kutularınızın tek tek desi değerini hesaplamak yerine en azından başlangıç için kargo şirketlerinin kutularını kullanırsanız her zaman hangi desi değerine sahip olduğunu bilir ve buna göre ücret ödersiniz.

Kargo fiyatlarını direkt olarak etkileyen desi ne demek, nasıl hesaplanır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Kargo şirketlerinin fiyat politikaları hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.