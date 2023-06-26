Türkiye’nin en büyük istihdam platformlarından Kariyer.net, İşveren İlgi Endeksi’nin son sayısını yayınladı. Üniversite tercihleri için vazgeçilmez bir kaynak olan endeks ile birlikte; hangi üniversitelerden ve hangi bölümlerden mezun olanların daha kolay iş buldukları da ortaya çıkmış oldu.

İyi bir iş hayatı için iyi bir eğitim şart. İyi bir eğitim için de üniversite ve bölüm tercihi çok önemli. Her ne kadar artık bireysel çabayla öne çıkmak kolay olsa da üniversite hayatını verimli geçirmek, geleceğe yapılan en büyük yatırımlardan birisi. Kariyer.net ise meslek, yani bölüm ve üniversite seçmek konusunda kararsız kalan herkese rehber olacak bir araştırmayı tamamladı.

Kariyer.net üzerinden iş ilanı veren 486 bin işverenin tercihleri incelendi. Tüm bu veriler, adayların özgeçmişlerinde yer alan bilgiler ile eşleştirildi. Böylece oldukça anlamlı ve kapsamlı bilgiler içeren İşveren İlgi Endeksi ortaya çıktı. İşverenlerin hangi üniversiteler ve hangi bölümlerin mezunlarına daha çok ilgi gösterdiklerine dair bilgilere göz atıyoruz.

Not: Listelerde göreceğiniz yüzdeler, işverenlerin gösterdiği ilgiyi ifade ediyor. Ayrıca bu içeriğimiz, Kariyet.net'in verileriyle düzenli olarak güncellenmektedir. Son güncelleme, 26 Haziran 2023'te aldığımız verilerle yapıldı.

İşverenlerin, mezunlarına en çok ilgi gösterdikleri üniversiteler:

Galatasaray Üniversitesi: %91,8 Sabancı Üniversitesi: %91,2 Koç Üniversitesi: %80 Boğaziçi Üniversitesi: %79,5 Türk-Alman Üniversitesi: %78,5 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): %76,1 Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ): %70,4 Özyeğin Üniversitesi: %62,7 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): %60,9 Gebze Teknik Üniversitesi: %60,1 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi: %59,9 Marmara Üniversitesi: %59,4 Doğuş Üniversitesi: %59,1 Bahçeşehir Üniversitesi: %59,1 Yeditepe Üniversitesi: %59,1 Kadir Has Üniversitesi: %58,5 İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa: %57,2 Beykent Üniversitesi - %56,6 Işık Üniversitesi - %56,6 İstanbul Bilgi Üniversitesi - %54,9

İşverenlerin ilgi düzeyi, bir bakıma listedeki üniversite mezunlarının daha kolay iş bulacakları anlamına geliyor. Ancak bu yüzeysel bir yorum. Zira meslek, şehir, üniversite ve bölüm seçimini etkileyen pek çok etmen var.

İşverenlerin, mezunlarına en çok ilgi gösterdikleri üniversite bölümleri:

Matematik Mühendisliği: %90,2 İşletme Mühendisliği: %81,5 İşletme (Almanca): %81,1 İspanyol Dili ve Edebiyatı: %66,4 İletişim: %63,3 Ekonomi - Yönetim Bilimleri Programları: %61,5 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği: %61,4 Mütercim-Tercümanlık (Çince): %60,7 Bilgisayar Mühendisliği: %60,1 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: %58,3 Endüstri Mühendisliği: %57,7 Yazılım Mühendisliği: %57,3 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği: %57,2 Çeviribilim: %57,1 Siyaset Bilimi: %57 İtalyan Dili ve Edebiyatı: %55,7 Bankacılık: %55,4 Elektrik Mühendisliği: %55,3 Kimya - Biyoloji Mühendisliği: %55,1 Elektronik Mühendisliği: %53,9

İşverenlerin, mezunlarına en çok ilgi gösterdikleri üniversiteler ve o üniversitelerin bölümleri:

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) - Bilgisayar Mühendisliği: %89,5 Galatasaray Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği: %84 Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) - Bilgisayar Mühendisliği: %82,2 İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa - Bilgisayar Mühendisliği: %78,5 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) - Endüstri Mühendisliği: %76,7 Galatasaray Üniversitesi- Endüstri Mühendisliği: %76,6 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) - Matematik Mühendisliği: %75,8 Boğaziçi Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği: %73,3 Marmara Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği: %72,9 Marmara Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği: %72,8 Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) - Endüstri Mühendisliği: %72,3 Boğaziçi Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği: %72,1 Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) - Matematik Mühendisliği: %71,3 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) - İşletme Mühendisliği: %70,8 Yeditepe Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği: %70,5 Galatasaray Üniversitesi - İşletme: %69,8 Koç Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği: %69,4 Sabancı Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği: %68,9 Boğaziçi Üniversitesi - Yönetim Bilişim Sistemleri: %68,1 Boğaziçi Üniversitesi - İşletme (İngilizce): %67,7

Üniversite ve bölüm verileri birleştiğinde ise karşımıza böyle bir tablo çıkıyor. İlk 20’de 9 bilgisayar mühendisliği, 5 endüstri mühendisliği, 3 işletme ve 2 matematik mühendisliği bölümü bulunuyor.

Kariyer.net’in İşveren İlgi Endeksi araştırmasının tamamına buradan ulaşabilir, seçtiğiniz bir üniversitede hangi bölümlerin daha ilgi ile karşılandığına göz atabilirsiniz.

Tercih döneminde herkese başarılar diliyoruz.