Karmaşık Hesaplamaların Süresini Azaltan Metot Geliştirildi

Bilim insanları, en güçlü masaüstü bilgisayarlarda bile 20 yıl sürecek karmaşık hesaplamaları dizüstü bilgisayarda 1 saatte hesaplanmasını sağlayacak yeni bir yöntem geliştirdi. Yeni yöntem varoluşumuzu anlamadan astrofiziğe kadar birçok alanda büyük gelişmeler kat edilmesini sağlayabilir.

Chalmers Teknoloji Üniversitesi'nden fizikçi Andreas Ekström, çalışma arkadaşlarıyla birlikte atom çekirdeği özelliklerini oldukça hızlı bir şekilde hesaplayabilecek yeni bir metot tasarladı. Bu yöntem sayesinde güçlü masaüstü bilgisayarlarda hesaplaması 20 yıl sürecek hesaplamalar ortalama bir dizüstü bilgisayarda 1 saatte hesaplanabilir hale geliyor.

Emülasyon adı verilen konsept temelindeki bu yeni yaklaşımda yaklaşık hesaplamalar, tam ve daha karmaşık hesaplamaların yerini alıyor. Bir nevi kestirme yol kullanılmış olsa da elde edilen sonuç aynı oluyor. Bu sayede nükleer fizik gibi alanlardaki temel araştırmalarda daha fazla olasılığın kapısı aralanmış oluyor.

Yeni araştırmaların önü açılıyor

Araştırmanın başındaki isim olan Andreas Ekström, "Atom çekirdeğini bu metodu kullanarak taklit edebiliriz. Atom çekirdeğinin içerisindeki protonlar ve nötronlar arasındaki güçlerin teorik tanımlarını oluşturmak ve analiz etmek için tamamen yeni bir araca sahibiz" ifadelerini kullandı.

SciTechDaily'de yer alan habere göre konu oldukça niş görünse de varoluşumuzu, görülebilir maddenin sabitliği ve kökenini anlama konusunda oldukça temel bir noktada bulunuyor. Atom kütlesinin büyük bir çoğunluğu, atom çekirdeği adı verilen yoğun bölgede bulunuyor. Çekirdeğin parçacık bileşenleri olan proton ve nötronlar, baskın kuvvet adı verilen bir güç ile birlikte tutuluyorlar.

Söz konusu bu kuvvet, varoluşumuzun tam olarak merkezinde bulunsa da nasıl çalıştığı tam olarak bilinmiyor. Bu konuda bilginin artması ve görülebilir maddenin özelliklerinin temelinin çözülebilmesi için atom çekirdeği özelliklerinin modellemesinin büyük bir doğrulukla yapılması gerekiyor.

Andreas Ekström ve çalışma arkadaşlarının araştırması, nötron yıldızları ve bunların özelliklerinden en iç yapılar ve çekirdeğin parçalanmasına kadar birçok konuya ışık tutuyor. Nükleer fizikteki temel araştırmalar; astrofizik, atom fiziği ve parçacık fiziği için de önemli bir noktada bulunuyor.