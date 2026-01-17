Tümü Webekno
Karne Hediyesi Olarak Alınabilecek Uygun Fiyatlı Oyuncu Bilgisayarları

Sömestr tatili başlamışken ebeveynler çocuklarına alabilecekleri karne hediyeleri arayışına girdiler. Biz de çok iyi bir hediye olan oyuncu bilgisayarlarından uygun fiyatlı olanları derledik.

Karne Hediyesi Olarak Alınabilecek Uygun Fiyatlı Oyuncu Bilgisayarları
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sömestir tatili gelmişken başarılı bir dönemin ardından alınabilecek en heyecan verici hediyelerin başında kuşkusuz oyuncu bilgisayarları geliyor. Maalesef ülkemizde tüm teknolojik ürünler gibi oyuncu bilgisayarlarının da fiyatları uçmuş durumda. Ancak çok aşırı özelliklere sahip olmayan, nispeten uygun fiyatlara hâlâ bazı modelleri bulmanız mümkün.

Biz de bu içeriğimizde piyasa şartlarına göre "uygun" olarak nitelendirilebilecek oyuncu bilgisayarı önerileriyle karşınızdayız. Bu bilgisayarlar, en üst seviye olmasa da birçok oyun için gayet yeterli performansı verebiliyorlar. Listelenen ürünler genel anlamda 30-40 bin TL arasında veya 40 bin TL'nin biraz üstündeler. Maalesef 30 bin TL altına düzgün oyun bilgisayarı bulmanız mümkün değil.

HP Victus 16

Ekran Resmi 2026-01-16 12.23.38

  • 16.1 inç, FHD, 144Hz, IPS Panel
  • AMD Ryzen 5 8645HS veya Intel Core i5-14450HX
  • NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 GB GDDR6, 120W)
  • 16 GB DDR5 RAM (5600 MHz)
  • 512 GB NVMe Gen4 SSD

MSI CYBORG 15 A13VE-1252XTR

uygun

  • 15,6 inç, FHD, 144 Hz
  • Intel Core i5-13420H
  • RTX 4050 (GDDR6 6GB)
  • 16 GB DDR5 RAM (5200MHz)
  • 512 GB NVMe SSD
  • FreeDos

MSI THIN 15 B13UC-3074XTR

Ekran Resmi 2026-01-16 12.29.43

  • 15,6 inç, FHD, 144 Hz
  • Intel Core i5-13420H
  • RTX 3050 (GDDR6 4GB)
  • 16 GB DDR4 RAM
  • 512 GB NVMe PCIe SSD
  • FreeDos

Lenovo LOQ 15ARP9

Ekran Resmi 2026-01-16 12.34.05

  • 15.6 inç, FHD, 144Hz
  • AMD Ryzen 5 7235HS
  • NVIDIA GeForce RTX 4050 (GDDR6 6GB)
  • 16 GB DDR5 RAM
  • 512 GB SSD
  • FreeDos

Casper Excalibur G870

Ekran Resmi 2026-01-16 12.37.21

  • 15,6 inç, FHD, 165 Hz
  • Intel Core i7 13620H
  • Nvidia GeForce RTX 3050
  • 16 GB DDR4 RAM
  • 1 TB SSD
  • FreeDos

Acer Nitro V 15 ANV15-41

Ekran Resmi 2026-01-16 12.42.05

  • 15,6 inç, 165 Hz, FHD
  • AMD Ryzen 7 7735HS
  • Nvidia GeForce RTX 4060
  • 16 GB DDR5 RAM
  • 512 GB SSD
  • FreeDos
