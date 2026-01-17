Karne Hediyesi Olarak Alınabilecek Uygun Fiyatlı Oyuncu Bilgisayarları

Sömestr tatili başlamışken ebeveynler çocuklarına alabilecekleri karne hediyeleri arayışına girdiler. Biz de çok iyi bir hediye olan oyuncu bilgisayarlarından uygun fiyatlı olanları derledik.

Sömestir tatili gelmişken başarılı bir dönemin ardından alınabilecek en heyecan verici hediyelerin başında kuşkusuz oyuncu bilgisayarları geliyor. Maalesef ülkemizde tüm teknolojik ürünler gibi oyuncu bilgisayarlarının da fiyatları uçmuş durumda. Ancak çok aşırı özelliklere sahip olmayan, nispeten uygun fiyatlara hâlâ bazı modelleri bulmanız mümkün.

Biz de bu içeriğimizde piyasa şartlarına göre "uygun" olarak nitelendirilebilecek oyuncu bilgisayarı önerileriyle karşınızdayız. Bu bilgisayarlar, en üst seviye olmasa da birçok oyun için gayet yeterli performansı verebiliyorlar. Listelenen ürünler genel anlamda 30-40 bin TL arasında veya 40 bin TL'nin biraz üstündeler. Maalesef 30 bin TL altına düzgün oyun bilgisayarı bulmanız mümkün değil.

HP Victus 16

16.1 inç, FHD, 144Hz, IPS Panel

AMD Ryzen 5 8645HS veya Intel Core i5-14450HX

NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 GB GDDR6, 120W)

16 GB DDR5 RAM (5600 MHz)

512 GB NVMe Gen4 SSD

MSI CYBORG 15 A13VE-1252XTR

15,6 inç, FHD, 144 Hz

Intel Core i5-13420H

RTX 4050 (GDDR6 6GB)

16 GB DDR5 RAM (5200MHz)

512 GB NVMe SSD

FreeDos

MSI THIN 15 B13UC-3074XTR

15,6 inç, FHD, 144 Hz

Intel Core i5-13420H

RTX 3050 (GDDR6 4GB)

16 GB DDR4 RAM

512 GB NVMe PCIe SSD

FreeDos

Lenovo LOQ 15ARP9

15.6 inç, FHD, 144Hz

AMD Ryzen 5 7235HS

NVIDIA GeForce RTX 4050 (GDDR6 6GB)

16 GB DDR5 RAM

512 GB SSD

FreeDos

Casper Excalibur G870

15,6 inç, FHD, 165 Hz

Intel Core i7 13620H

Nvidia GeForce RTX 3050

16 GB DDR4 RAM

1 TB SSD

FreeDos

Acer Nitro V 15 ANV15-41