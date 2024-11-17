Sağdan direksiyonlu araçlar kategorisinde önemli işler yapan Karsan, e-Jest modelini İngiltere'de sergiledi.

Elektrikli ve otonom araçlar artık dünya çapında toplu taşımanın geleceği olarak görülüyor. Karsan da bu alanda oldukça iddialı çalışmalar yapıyor. Firma daha önce de elektrikli ve otonom araçlarını tanıtmıştı. Karsan geçen yılın sonunda Japonya'da sağdan direksiyonlu araç pazarına girmişti. Firma şimdi de İngiltere pazarına giriş yapıyor.

Firmanın giriş yaptığı ikinci sağdan direksiyonlu araç pazarı olan İngiltere pazarında yer alacak yeni tamamen elektrikli model e-JEST, Birmingham'daki EuroBus Expo'da düzenlenen etkinlik ile tanıtıldı. Aracın İngiltere'de büyük ilgi görmesi bekleniyor.

4 yıldır Avrupa'da lider

Karsan e-JEST hakkında konuşan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çetin, “Aracımız son 4 yıldır aralıksız olarak Avrupa’da kendi segmentinin lideri konumunda yer alıyor. Karsan e-JEST, elektrikli minibüs segmentinde, Avrupa’da kayıtlı 4 araçtan biri olma başarısı gösteriyor. Kuzey Amerika’da toplu taşıma alanında ilk elektrikli minibüsünü sunan Karsan, hali hazırda Amerika ve Kanada’da 153 adet e-JEST ile bölgede aktif olarak hizmet veriyor,” ifadesini kullandı.

6 metrelik Karsan e-Jest, firmanın elektrikli araç dönüşümünde lider modeli konumunda bulunuyor. İngiltere'ye özel sağdan direksiyonlu modelin yolcu kapasitesi 17 kişi olurken, gücünü ise BMW'nin 135 kW'lik elektrik motorundan alıyor.Aracın 88kWh'lik bataryası ise 210 kilometre menzil sağlıyor. Hızlı şarj ile 1 saatte, ev tipi şarj ile 4 saatte şarj edilen araç ayrıca rejeneratif fren sistemi ile bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendine şarj edebiliyor.