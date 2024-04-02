Karsan Otonom e-ATAK, firmadan gelen açıklamaya göre Finlandiya'nın ilk sürücüsüz elektrikli otobüsü oldu.

Otonom ve elektrikli araçlar son yıllarda otomotiv dünyasında öne çıkan iki teknoloji olarak göze çarpıyor. Karsan ise otonom aracı e-ATAK ile her iki teknolojiyi birden toplu taşıma sistemlerine getiriyor. Özellikle İskandinav ülkelerinde gittikçe popüler hâle gelen Karsan, Finlandiya'nın da ilk otonom elektrikli otobüsü olmayı başardı.

Konuyla ilgili olarak firmadan yapılan açıklamada, Karsan'ın Avrupa'nın ulaşım altyapısını elektrikli ve otonom araçlarıyla yenilemeye devam ettiği ifade edilirken, "Bu kapsamda Karsan, İskandinav ülkelerinin en büyük toplu taşıma otoritelerinden biri olan Norveçli VY Grup ile geçtiğimiz Kasım ayında otonom araç satış sözleşmesi imzalamıştı. Şimdi ise Karsan, anlaşma kapsamında VY Grup’a Finlandiya’nın REMOTED firmasına Tampere şehrinde kullanılmak üzere 1 adet 8 metrelik Otonom e-ATAK teslim etti.” ifadesi kullanıldı.

Tampere şehrinde kullanıma girecek

Karsan CEO'su Okan Baş ise aracın Finlandiya'nın da ilk yolcu taşıyan ve gerçek yol koşullarında kullanım gösterecek tam boy sürücüsüz otobüs olacağını söylerken, "Karsan planladığı satış stratejileri ile her pazarda ilkleri başarmaya devam ediyor. Bu yeni proje ile de toplu taşıma çözümlerinde Tampere şehrini de bir adım öne geçiriyoruz. İskandinav pazarlarında otonom ve elektrikli araçlarımızla toplu taşıma sorunlarına öncelikli çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Karsan ile birlikte çalışan ADASTEC'in CEO'su Dr. Ali Peker de bir açıklamada bulunarak “Karsan ve Applied Autonomy ile kurduğumuz sağlam iş birliğimiz çerçevesinde, projemizi hayata geçirmemize imkân tanıdığı ve vizyonumuza güvendiği için REMOTED’a teşekkür ederiz. Güvenlik ve verimliliği her koşulda ön planda tutan teknolojimiz, mevcut iş birliklerimizin gücünü sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğin ulaşım çözümlerine dair ortak vizyonumuzu da somutlaştırıyor." dedi.