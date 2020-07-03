Bir balık kartalının, yavru bir köpek balığı olduğu öne sürülen balığı avladıktan sonra havada taşıdığı görüntüler, Twitter'da viral oldu. Video, kısa sürede 15 milyon izlenmeyi aştı.

Akıllı telefonların yaygınlaşması ve sosyal medya platformlarının yüz milyonlara ulaşmasıyla birlikte dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşen ‘enteresan’ anlar kolaylıkla sosyal medyada viral hale gelebiliyor. Tracking Sharks adlı bir Twitter hesabından paylaşılan bir video ise öylesine benzerine az rastlanır bir görüntü sunuyordu ki video kısa sürede 15 milyon izlenmeyi aştı.

Tracking Sharks’ın paylaşmış olduğu videoda yaklaşık 1,8 metre kanat açıklığına sahip olan bir Balık Kartalı’nın (Osprey) ağzında bir balık taşıdığı görülüyor. ABD’nin Güney Carolina eyaletindeki Myrtle Beach’te, 17. kattan çekilen video, vahşi doğada avcıların bile av olabileceğini bir kez daha gösteriyor.

Kanat açıklığı 1 metre 80 santimetreyi bulan balık kartalının bir fotoğrafı

Videoyu izleyen kişilerden bazıları, söz konusu balığın bir yavru köpek balığı olduğunu iddia ediyorlar ki videonun Tracking Sharks (Köpek Balığı Rakibi) isimli bir hesaptan paylaşılmış olması, bu ihtimalin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi. Bazıları ise balığın devasa bir Atlantik İspanyol uskumrusu olduğunu söylüyor. Balığın akıbetini bilmediğimizden bu bilgiyi hiçbir zaman doğrulayamayacağız.

Balık kartalının bir yavru köpek balığını taşıdığı video

Doğal avcıların ne kadar acımasız olduğunu daha bazı viral videolarda daha önce de görmüştük. Örneğin buradaki viraz video içeriğimizde evde yakalanan ve öldürülmek yeni doğaya salınan bir farenin, özgürlüğüne kavuştuktan birkaç saniye sonra bir kuş tarafından avlandığını görmüştük.