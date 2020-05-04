Bir adamın evinde yakaladığı fareyi tüm iyi niyetiyle fareye zarar vermeden doğaya salma çabası, trajedik bir şekilde sonuçlandı. Etçil bir kuş, adamın doğada daha mutlu olacağını düşünerek saldığı fareyi saniyeler içinde kaptı.

Kimimiz evimizde barındırmak istemediğimiz haşeratlara ve farelere karşı ölümcül tuzaklar kurarken, kimimiz merhametli davranıyoruz. İnternette, evlere dadanan fareleri canlı bir şekilde yakalamak için çeşitli tuzak örnekleri bulunuyor.

John Hayden isimli bir adam, evindeki basit bir düzenekle tuzağa düşürdüğü küçük bir fareyi öldürmek yerine doğaya bırakmayı tercih etti. Ancak Hayden'ın bu iyi niyetli düşüncesi, doğanın besin zincirine takıldı.

Evinde yakaladığı fareyi saldıktan sonra kuş kaptı

Hayden, küçük kabın kapağını açarak fareyi salmaya çalıştı. Fare, kısa bir tereddütün ardından hızla kaptan fırlayarak özgürlüğüne kavuştu. Adam, dostu olarak nitelendirdiği farenin arkasından iyi şanslar dileyerek gidişini izledi. Boş arazide hızla koşturarak uzaklaşan fare, saniyeler içinde bir kuş tarafından kapıldı.

Fare, Hayden'ın iyi niyetinin kurbanı oldu ve Hayden, oğlu ile birlikte iyi niyetinin trajediye dönüşünü izledi. Hayden oğluna, farenin evcil hayvan olarak tutulamayacağını, çünkü dışarıda daha mutlu olacağını söylemişti. Muhtemelen fare aynı görüşte değil...

John'un oğlu eve döndükten sonra "aptal kuş" diyerek ağladı ve babasına tüm kuşları öldürmek konusunda ısrarda bulundu. Sanıyoruz ki Hayden'ın oğlunu hayvansever bir birey yapma hayali, oğlunun kuş düşmanı olmasıyla yıkıldı.

Bir farenin özgürlüğüne kavuştuktan saniyeler sonra av olduğu anlar