Kasım 2025: Amazon Luna (Prime Gaming) Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Tıpkı Epic Games gibi ücretsiz dağıttığı oyunlarla bilinen Amazon Luna'nın bu ay ücretsiz vereceği oyunlar açıklandı.

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Kasım ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.

Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 161,41 dolar (yaklaşık 6.803 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.

Amazon Luna ücretsiz oyunları

Oyun Platform Normal Fiyatı Verileceği Tarih New Tales from the Borderlands Epic Games 39.99$ 6 Kasım Dungeons & Dragons: Dark Sun Series GOG 9.99$ 6 Kasım Gas Station Simulator Epic Games 5.73$ 6 Kasım Lovecraft's Untold Stories Epic Games 7.99$ 6 Kasım Another World: 20th Anniversary Edition GOG 5.79$ 13 Kasım Fallout 76 Microsoft Store 23.99$ 13 Kasım Fort Solis GOG 17.99$ 13 Kasım Dark City: Kyiv Collector's Edition Amazon Games App 13.99$ 13 Kasım PlateUp! Epic Games 10.49$ 20 Kasım Dungeons & Dragons: Krynn Series GOG 9.99$ 20 Kasım Dream Tactics GOG 8.49$ 20 Kasım Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector's Edition Legacy Games 3.99$ 26 Kasım Gunslugs GOG 2.99$ 26 Kasım

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Kasım ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna üzerinden erişebilirsiniz.