Kasım 2025: Amazon Luna (Prime Gaming) Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Tıpkı Epic Games gibi ücretsiz dağıttığı oyunlarla bilinen Amazon Luna'nın bu ay ücretsiz vereceği oyunlar açıklandı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Kasım ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.

Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 161,41 dolar (yaklaşık 6.803 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.

Amazon Luna ücretsiz oyunları

Amazon Luna Kasım 2025 Oyunları

Oyun Platform Normal Fiyatı Verileceği Tarih
New Tales from the Borderlands Epic Games 39.99$ 6 Kasım
Dungeons & Dragons: Dark Sun Series GOG 9.99$ 6 Kasım
Gas Station Simulator Epic Games 5.73$ 6 Kasım
Lovecraft's Untold Stories Epic Games 7.99$ 6 Kasım
Another World: 20th Anniversary Edition GOG 5.79$ 13 Kasım
Fallout 76 Microsoft Store 23.99$ 13 Kasım
Fort Solis GOG 17.99$ 13 Kasım
Dark City: Kyiv Collector's Edition Amazon Games App 13.99$ 13 Kasım
PlateUp! Epic Games 10.49$ 20 Kasım
Dungeons & Dragons: Krynn Series GOG 9.99$ 20 Kasım
Dream Tactics GOG 8.49$ 20 Kasım
Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector's Edition Legacy Games 3.99$ 26 Kasım
Gunslugs GOG 2.99$ 26 Kasım

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Kasım ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna üzerinden erişebilirsiniz.

Amazon Prime Oyunlar

