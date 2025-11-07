Kasım 2025: Amazon Luna (Prime Gaming) Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Kasım ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.
Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 161,41 dolar (yaklaşık 6.803 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.
Amazon Luna ücretsiz oyunları
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|Verileceği Tarih
|New Tales from the Borderlands
|Epic Games
|39.99$
|6 Kasım
|Dungeons & Dragons: Dark Sun Series
|GOG
|9.99$
|6 Kasım
|Gas Station Simulator
|Epic Games
|5.73$
|6 Kasım
|Lovecraft's Untold Stories
|Epic Games
|7.99$
|6 Kasım
|Another World: 20th Anniversary Edition
|GOG
|5.79$
|13 Kasım
|Fallout 76
|Microsoft Store
|23.99$
|13 Kasım
|Fort Solis
|GOG
|17.99$
|13 Kasım
|Dark City: Kyiv Collector's Edition
|Amazon Games App
|13.99$
|13 Kasım
|PlateUp!
|Epic Games
|10.49$
|20 Kasım
|Dungeons & Dragons: Krynn Series
|GOG
|9.99$
|20 Kasım
|Dream Tactics
|GOG
|8.49$
|20 Kasım
|Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector's Edition
|Legacy Games
|3.99$
|26 Kasım
|Gunslugs
|GOG
|2.99$
|26 Kasım
Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Kasım ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna üzerinden erişebilirsiniz.