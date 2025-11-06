Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

PlayStation Oyunları Hakkında Skandal İddia: "Herkese Farklı Fiyat Gösteriyor!"

Oyuncuların tespit ettiği yeni bir duruma göre Sony, PlayStation Store'daki oyun fiyatlarını kullanıcılara farklı farklı göstermeye başlamış durumda.

PlayStation Oyunları Hakkında Skandal İddia: "Herkese Farklı Fiyat Gösteriyor!"
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony’ye yönelik yeni bir “dinamik fiyatlandırma” sistemi iddiaları oyuncular arasında tartışma yarattı. Bazı PlayStation kullanıcıları, aynı oyunun farklı hesaplarda farklı fiyatlarla satıldığını fark etti. Bu durum, oyuncuların alışkanlıklarına göre fiyat belirleyen gizli bir algoritmanın devrede olduğu iddialarını güçlendirdi.

Dinamik fiyatlandırma, özellikle konser ve etkinlik biletlerinde sıkça kullanılan bir yöntem. Aynı koltukların fiyatı talebe göre değişebiliyor ama bu durum oyun sektöründe pek görülen ve hoş karşılanacak bir durum değil. Eğer şu anki iddialar doğruysa Sony’nin de oyun fiyatlarını kullanıcı davranışlarına göre şekillendirdiği düşünülüyor.

Aynı bölgeden iki farklı hesap fiyatları farklı görüyor

Was excited to finally purchase until I realized the price was lower on my wife's account
byu/DarXIV inplaystation

Reddit’te yapılan paylaşımlar, böyle bir sistemin aktif olduğunu gösteriyor. Bir kullanıcı, Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition'ı almak isterken fiyatın kendi hesabında 19.99 dolar, eşinin hesabında ise 14.99 dolar olduğunu fark ettiğini paylaşmış durumda. Evet, fiyatlarda bölgeler arası farklar oluyor ama aynı bölge ve para biriminde görülen bu fark, pek de normal değil.

Uzmanlara göre Sony’nin algoritması; oyuncunun oyun geçmişi, oynama süresi, harcama alışkanlıkları ve istek listesi davranışlarını analiz ederek kişiye özel fiyatlar sunuyor. Şirketten henüz resmî bir açıklama gelmiş değil ama geldiği takdirde sizlere aktarıyor olacağız.

PlayStation'da Kasım İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik) PlayStation'da Kasım İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)
FM 26 Neden Yerden Yere Vuruluyor? İşte Almadan Önce Mutlaka Bilmeniz Gerekenler! FM 26 Neden Yerden Yere Vuruluyor? İşte Almadan Önce Mutlaka Bilmeniz Gerekenler!
Playstation

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

PlayStation'da Kasım İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

PlayStation'da Kasım İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim