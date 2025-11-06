PlayStation Oyunları Hakkında Skandal İddia: "Herkese Farklı Fiyat Gösteriyor!"

Oyuncuların tespit ettiği yeni bir duruma göre Sony, PlayStation Store'daki oyun fiyatlarını kullanıcılara farklı farklı göstermeye başlamış durumda.

Sony’ye yönelik yeni bir “dinamik fiyatlandırma” sistemi iddiaları oyuncular arasında tartışma yarattı. Bazı PlayStation kullanıcıları, aynı oyunun farklı hesaplarda farklı fiyatlarla satıldığını fark etti. Bu durum, oyuncuların alışkanlıklarına göre fiyat belirleyen gizli bir algoritmanın devrede olduğu iddialarını güçlendirdi.

Dinamik fiyatlandırma, özellikle konser ve etkinlik biletlerinde sıkça kullanılan bir yöntem. Aynı koltukların fiyatı talebe göre değişebiliyor ama bu durum oyun sektöründe pek görülen ve hoş karşılanacak bir durum değil. Eğer şu anki iddialar doğruysa Sony’nin de oyun fiyatlarını kullanıcı davranışlarına göre şekillendirdiği düşünülüyor.

Aynı bölgeden iki farklı hesap fiyatları farklı görüyor

Reddit’te yapılan paylaşımlar, böyle bir sistemin aktif olduğunu gösteriyor. Bir kullanıcı, Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition'ı almak isterken fiyatın kendi hesabında 19.99 dolar, eşinin hesabında ise 14.99 dolar olduğunu fark ettiğini paylaşmış durumda. Evet, fiyatlarda bölgeler arası farklar oluyor ama aynı bölge ve para biriminde görülen bu fark, pek de normal değil.

Uzmanlara göre Sony’nin algoritması; oyuncunun oyun geçmişi, oynama süresi, harcama alışkanlıkları ve istek listesi davranışlarını analiz ederek kişiye özel fiyatlar sunuyor. Şirketten henüz resmî bir açıklama gelmiş değil ama geldiği takdirde sizlere aktarıyor olacağız.