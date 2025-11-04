Kasım 2025: En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı

Her ay mevcut telefonları teste sokarak aldıkları puanlara göre sıralayan AnTuTu, bu ayın listesini de yayımlandı. Peki güncel en güçlü akıllı telefonlar hangileri?

Bugün yeni bir akıllı telefon almak istediğinizde alabileceğiniz çok fazla seçenek var. Samsung'dan Apple'a, Xiaomi'den vivo'ya kadar onlarca model mevcut. Peki en iyisini almak istersek hangi modeli seçmemiz gerekiyor?

Bu sorunun cevabını arıyorsak, telefonların donanımları kadar bu donanımlar üzerinden yapılan testlere de göz atmamız gerekiyor. İşte bu noktada devreye AnTuTu gibi platformlar giriyor. Her ay mevcut en iyi telefonları listeleyen AnTuTu, bu ay da güncel listesini yayımlamış durumda.

En güçlü akıllı telefonlar

Telefon İşlemci Grafik Birimi AnTuTu Puanı Türkiye Fiyatı Red Magic 10 Pro 936631 1115351 3147095 Resmî satışı yok vivo X200 Ultra 819202 1164645 3015632 Resmî satışı yok Poco F7 Ultra 889376 1097952 2975983 49.999 TL Xiaomi 15 899970 1089563 2965905 49.999 TL Xiaomi 15 Ultra 880438 1074120 2946241 79.999 TL iQOO Neo10 Pro+ 798187 1133854 2865991 Resmî satışı yok OnePlus 13 781896 1084624 2863118 64.999 TL Galaxy S25 Ultra 921290 1032058 2854493 93.499 TL Galaxy S25+ 891298 1033717 2834778 73.499 TL iQOO Z10 Turbo+ 827419 974409 2771506 Resmî satışı yok

Listede ilk 10'daki telefonlara baktığımızda en dikkat çeken şey herhangi bir iPhone modelinin ilk 10'da bulunmuyor olması. Geçtiğimiz aylarda ve hatta yıllarda da bu durum bu şekildeydi. Şu anda listenin devamına bakacak olursak iPhone 17 Pro Max, 2392494 AnTuTu puanı ile kendine 18. sıradan yer bulabilmiş durumda. Standart iPhone 17 ise 2134375 AnTuTu puanı ile 33. sırada.

Zirvede ise bir süredir Red Magic 10 Pro yer alıyor. Listede 3. sırada yer alsa da Türkiye'de resmî satışı olan telefonlar olarak baktığımızda zirvenin sahibi Poco F7 Ultra diyebiliriz.

Peki sizce güncel en güçlü akıllı telefon hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.