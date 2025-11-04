Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Kasım 2025: En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı

Her ay mevcut telefonları teste sokarak aldıkları puanlara göre sıralayan AnTuTu, bu ayın listesini de yayımlandı. Peki güncel en güçlü akıllı telefonlar hangileri?

Kasım 2025: En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bugün yeni bir akıllı telefon almak istediğinizde alabileceğiniz çok fazla seçenek var. Samsung'dan Apple'a, Xiaomi'den vivo'ya kadar onlarca model mevcut. Peki en iyisini almak istersek hangi modeli seçmemiz gerekiyor?

Bu sorunun cevabını arıyorsak, telefonların donanımları kadar bu donanımlar üzerinden yapılan testlere de göz atmamız gerekiyor. İşte bu noktada devreye AnTuTu gibi platformlar giriyor. Her ay mevcut en iyi telefonları listeleyen AnTuTu, bu ay da güncel listesini yayımlamış durumda.

En güçlü akıllı telefonlar

Red Magic 10 Pro

Telefon İşlemci Grafik Birimi AnTuTu Puanı Türkiye Fiyatı
Red Magic 10 Pro 936631 1115351 3147095 Resmî satışı yok
vivo X200 Ultra 819202 1164645 3015632 Resmî satışı yok
Poco F7 Ultra 889376 1097952 2975983 49.999 TL
Xiaomi 15 899970 1089563 2965905 49.999 TL
Xiaomi 15 Ultra 880438 1074120 2946241 79.999 TL
iQOO Neo10 Pro+ 798187 1133854 2865991 Resmî satışı yok
OnePlus 13 781896 1084624 2863118 64.999 TL
Galaxy S25 Ultra 921290 1032058 2854493 93.499 TL
Galaxy S25+ 891298 1033717 2834778 73.499 TL
iQOO Z10 Turbo+ 827419 974409 2771506 Resmî satışı yok

Listede ilk 10'daki telefonlara baktığımızda en dikkat çeken şey herhangi bir iPhone modelinin ilk 10'da bulunmuyor olması. Geçtiğimiz aylarda ve hatta yıllarda da bu durum bu şekildeydi. Şu anda listenin devamına bakacak olursak iPhone 17 Pro Max, 2392494 AnTuTu puanı ile kendine 18. sıradan yer bulabilmiş durumda. Standart iPhone 17 ise 2134375 AnTuTu puanı ile 33. sırada.

Zirvede ise bir süredir Red Magic 10 Pro yer alıyor. Listede 3. sırada yer alsa da Türkiye'de resmî satışı olan telefonlar olarak baktığımızda zirvenin sahibi Poco F7 Ultra diyebiliriz.

Görünce "Yok Artık!" Diyeceğiniz, Bugüne Kadar Üretilmiş En Tuhaf Telefonlar Görünce "Yok Artık!" Diyeceğiniz, Bugüne Kadar Üretilmiş En Tuhaf Telefonlar
2026 IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar Olacak? (Kaydetmek Telefonun Kendisinden Pahalı) 2026 IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar Olacak? (Kaydetmek Telefonun Kendisinden Pahalı)

Peki sizce güncel en güçlü akıllı telefon hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor!

iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor!

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim