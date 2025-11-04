Kasım 2025: En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı

Bugün yeni bir akıllı telefon almak istediğinizde alabileceğiniz çok fazla seçenek var. Samsung'dan Apple'a, Xiaomi'den vivo'ya kadar onlarca model mevcut. Peki en iyisini almak istersek hangi modeli seçmemiz gerekiyor?
Bu sorunun cevabını arıyorsak, telefonların donanımları kadar bu donanımlar üzerinden yapılan testlere de göz atmamız gerekiyor. İşte bu noktada devreye AnTuTu gibi platformlar giriyor. Her ay mevcut en iyi telefonları listeleyen AnTuTu, bu ay da güncel listesini yayımlamış durumda.
En güçlü akıllı telefonlar
|Telefon
|İşlemci
|Grafik Birimi
|AnTuTu Puanı
|Türkiye Fiyatı
|Red Magic 10 Pro
|936631
|1115351
|3147095
|Resmî satışı yok
|vivo X200 Ultra
|819202
|1164645
|3015632
|Resmî satışı yok
|Poco F7 Ultra
|889376
|1097952
|2975983
|49.999 TL
|Xiaomi 15
|899970
|1089563
|2965905
|49.999 TL
|Xiaomi 15 Ultra
|880438
|1074120
|2946241
|79.999 TL
|iQOO Neo10 Pro+
|798187
|1133854
|2865991
|Resmî satışı yok
|OnePlus 13
|781896
|1084624
|2863118
|64.999 TL
|Galaxy S25 Ultra
|921290
|1032058
|2854493
|93.499 TL
|Galaxy S25+
|891298
|1033717
|2834778
|73.499 TL
|iQOO Z10 Turbo+
|827419
|974409
|2771506
|Resmî satışı yok
Listede ilk 10'daki telefonlara baktığımızda en dikkat çeken şey herhangi bir iPhone modelinin ilk 10'da bulunmuyor olması. Geçtiğimiz aylarda ve hatta yıllarda da bu durum bu şekildeydi. Şu anda listenin devamına bakacak olursak iPhone 17 Pro Max, 2392494 AnTuTu puanı ile kendine 18. sıradan yer bulabilmiş durumda. Standart iPhone 17 ise 2134375 AnTuTu puanı ile 33. sırada.
Zirvede ise bir süredir Red Magic 10 Pro yer alıyor. Listede 3. sırada yer alsa da Türkiye'de resmî satışı olan telefonlar olarak baktığımızda zirvenin sahibi Poco F7 Ultra diyebiliriz.
Peki sizce güncel en güçlü akıllı telefon hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.