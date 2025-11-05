Tümü Webekno
Kasım 2025 Hyundai Kampanyaları: Bayon'daki Faizsiz Kredi Kampanyasını Kaçırmayın!

Hyundai'ın kasım ayı boyunca geçerli olacak kampanyaları açıklandı. Firma bu ay en popüler modellerde indirim fırsatı sunuyor. Bayon'a özel kredi kampanyasının yanı sıra diğer modeller için de kredi imkânları bulunuyor. İşte detaylar...

Kasım 2025 Hyundai Kampanyaları: Bayon'daki Faizsiz Kredi Kampanyasını Kaçırmayın!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'de yerli üretim otomobilleriyle tüketicilerin gözdesi olan Hyundai, Ekim 2025 kampanyalarını açıkladı. Marka bu ay en sevilen otomobillerinde fiyat indirimi yapıyor. Öte yandan; aşırı avantajlı olmasa da kredi kampanyalarına da göz atmakta fayda var.

Gelin lafı daha fazla uzatmayalım ve Hyundai'ın ekim ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarına yakından bakalım.

Hyundai kampanyaları - Kasım 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Model Liste Fiyatı İndirimli Fiyatı
i10 1.191.000 TL 1.153.000 TL
i20 1.287.000 TL 1.262.000 TL
Bayon 1.440.500 TL 1.404.000 TL
Tucson 2.240.000 TL 2.229.000 TL
KONA Elektrik 2.165.000 TL 2.100.000 TL
IONIQ 5 N 6.200.000 TL 5.650.000 TL
IONIQ 6 2.270.500 TL 2.199.000 TL

Hyundai'ın kasım ayı boyunca geçerli olacak kampanyaları, markanın en popüler modellerini kapsıyor diyebiliriz. Bu bağlamda; i10, i20 ve Tucson gibi modeller, tüm donanım seçeneklerinde kampanyalı fiyatlardan sunuluyor. Yukarıda gördüğünüz rakamlar sadece başlangıç fiyatlarını gösteriyor. Üst donanım seçeneklerinde de çeşitli fırsatlar mevcut.

Kredi kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Hyundai, bu ay Bayon için özel bir kredi kampanyası uyguluyor. Bu kampanya kapsamında 78 bin TL'ye varan indirimlere ek olarak 150.000 TL’ye 12 ay ve yüzde 0 faiz sunuluyor. Ayrıca tüm Hyundai otomobillerde geçerli olan kredi kampanyaları da mevcut. O kredi kampanyalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Garanti BBVA'da 6 ay ertelemeli kredi, yüzde 3,29 faiz oranı.
  • TEB'de 3 ay ertelemeli kredi, yüzde 3,29 faiz oranı.
  • Yapı Kredi'de yüzde 3,19 faiz oranı.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Hyundai satış merkezlerini ziyaret edebilir, firmanın güncel fiyatları için aşağıda yer alan haberimize göz atabilirsiniz.

Araba

