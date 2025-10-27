Kasım 2025'te Netflix'ten Kaldırılacak Filmler ve Diziler

Netflix, kasım ayı boyunca bazı dizi ve filmleri platformdan kaldıracak. Bu dizi ve filmleri izlemek isteyen başka platformlara yönelmeleri gerekecek. Peki Netflix'in Kasım 2025'te döneminde kaldıracağı içerikler hangileri?

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, her ay kütüphanesine yepyeni içerikler ekliyor. Ancak bu demek olmuyor ki Netflix'te bulunan dizi ve filmlerin sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Bu bağlamda; platform, kütüphanesini düzenli olarak tarıyor ve bazı içerikleri kaldırıyor. Yapılan son açıklama, kasım ayı itibarıyla bazı dizi ve filmlere Netflix üzerinden ulaşılamayacağını gözler önüne seriyor.

Peki gelecek ay itibarıyla Netflix'te bulunmayacak içerikler hangileri? Eğer az sonra göreceğiz içerikleri izleme gibi bir planınız varsa elinizi çabuk tutun. Zira listede çok ünlü yapımlar da yer alıyor.

Kasım ayında Netflix'ten kaldırılacak dizi ve filmler:

Charlie’nin Çikolata Fabrikası

Çılgın Hırsız

Çılgın Hırsız 2

Hızlı ve Öfkeli

Daha Hızlı Daha Öfkeli

Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı

Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu

Hızlı ve Öfkeli 6

Hızlı ve Öfkeli 7

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

Mutlu Gilmore

Minyonlar

Archer

Jaws

Troller: Parti Devam Ediyor!

San Andreas Fayı

Yukarıdaki listede de görebileceğiniz üzere Netflix'in kaldıracağı içerikler çok yeni değiller ancak Çılgın Hırsız ile Hızlı ve Öfkeli gibi dünyaca ünlü serilerden oluşuyorlar. Netflix Türkiye aboneleri, Archer, Troller: Parti Devam Ediyor!, San Andreas Fayı ve Jaws dışında kalan içeriklere 1 Kasım 2025, Archer'e ise 13 Kasım itibarıyla erişemez hâle gelecekler. 15 Kasım'da Jaws, 17 Kasım'da Troller: Parti Devam Ediyor! ve 22 Kasım'da da San Andreas Fayı, Netflix kütüphanesinden kaldırılacak.

Ancak bu demek olmuyor ki bu içerikler artık Türkiye'de izlenemez olacak. Prime Video ile HBO Max, yukarıda bahsettiğimiz içeriklerin yayın haklarını ellerinde tutuyorlar. Hâl böyle olunca içeriklere başka bir platform üzerinden ulaşmak mümkün olacak.