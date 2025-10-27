Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Kasım 2025'te Netflix'ten Kaldırılacak Filmler ve Diziler

Netflix, kasım ayı boyunca bazı dizi ve filmleri platformdan kaldıracak. Bu dizi ve filmleri izlemek isteyen başka platformlara yönelmeleri gerekecek. Peki Netflix'in Kasım 2025'te döneminde kaldıracağı içerikler hangileri?

Kasım 2025'te Netflix'ten Kaldırılacak Filmler ve Diziler
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, her ay kütüphanesine yepyeni içerikler ekliyor. Ancak bu demek olmuyor ki Netflix'te bulunan dizi ve filmlerin sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Bu bağlamda; platform, kütüphanesini düzenli olarak tarıyor ve bazı içerikleri kaldırıyor. Yapılan son açıklama, kasım ayı itibarıyla bazı dizi ve filmlere Netflix üzerinden ulaşılamayacağını gözler önüne seriyor.

Peki gelecek ay itibarıyla Netflix'te bulunmayacak içerikler hangileri? Eğer az sonra göreceğiz içerikleri izleme gibi bir planınız varsa elinizi çabuk tutun. Zira listede çok ünlü yapımlar da yer alıyor.

Kasım ayında Netflix'ten kaldırılacak dizi ve filmler:

Başlıksız-1

  • Charlie’nin Çikolata Fabrikası
  • Çılgın Hırsız
  • Çılgın Hırsız 2
  • Hızlı ve Öfkeli
  • Daha Hızlı Daha Öfkeli
  • Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı
  • Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu
  • Hızlı ve Öfkeli 6
  • Hızlı ve Öfkeli 7
  • Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
  • Mutlu Gilmore
  • Minyonlar
  • Archer
  • Jaws
  • Troller: Parti Devam Ediyor!
  • San Andreas Fayı

Yukarıdaki listede de görebileceğiniz üzere Netflix'in kaldıracağı içerikler çok yeni değiller ancak Çılgın Hırsız ile Hızlı ve Öfkeli gibi dünyaca ünlü serilerden oluşuyorlar. Netflix Türkiye aboneleri, Archer, Troller: Parti Devam Ediyor!, San Andreas Fayı ve Jaws dışında kalan içeriklere 1 Kasım 2025, Archer'e ise 13 Kasım itibarıyla erişemez hâle gelecekler. 15 Kasım'da Jaws, 17 Kasım'da Troller: Parti Devam Ediyor! ve 22 Kasım'da da San Andreas Fayı, Netflix kütüphanesinden kaldırılacak.

Ekim 2025: Netflix, Kaç Para Kazandığını Açıkladı Ekim 2025: Netflix, Kaç Para Kazandığını Açıkladı

Ancak bu demek olmuyor ki bu içerikler artık Türkiye'de izlenemez olacak. Prime Video ile HBO Max, yukarıda bahsettiğimiz içeriklerin yayın haklarını ellerinde tutuyorlar. Hâl böyle olunca içeriklere başka bir platform üzerinden ulaşmak mümkün olacak.

Netflix

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

iPhone'un Bildirimleri İki Kere Göndermesinin Sebebi Ne? Nasıl Kapatılır?

iPhone'un Bildirimleri İki Kere Göndermesinin Sebebi Ne? Nasıl Kapatılır?

iPhone'dan 13 Yıl Önce Piyasaya Çıkan İlk Akıllı Telefon IBM Simon'un Bugün Kulağınıza Şaka Gibi Gelecek Özellikleri

iPhone'dan 13 Yıl Önce Piyasaya Çıkan İlk Akıllı Telefon IBM Simon'un Bugün Kulağınıza Şaka Gibi Gelecek Özellikleri

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Türkiye'de Üretilen Telefon OPPO A6 Pro, Uygun Fiyatıyla Satışa Sunuldu!

Türkiye'de Üretilen Telefon OPPO A6 Pro, Uygun Fiyatıyla Satışa Sunuldu!

TL Desteğini Bırakalı 2 Yıl Olmuş: Steam'de Dolar Kuru Ne Kadar?

TL Desteğini Bırakalı 2 Yıl Olmuş: Steam'de Dolar Kuru Ne Kadar?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim