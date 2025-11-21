Kasım 2025: Türkiye'deki Toplam Otomobil Sayısı Belli Oldu

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Ekim2025 sonuçlarını açıkladı. Böylelikle Türkiye'de trafiğe kayıtlı kaç otomobil olduğu, tüketicilerin hangi tip arabalara daha çok ilgi gösterdiği belli olmuş oldu. İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 dönemine ilişkin Motorlu Kara Taşıtları çalışmasının sonuçlarını yayımladı. Böylelikle Türkiye'de trafiğe kayıtlı kaç adet otomobil olduğu gün yüzüne çıktı. Ayrıca tüketici alışkanlıkları da belirlenmiş oldu. Gelin detaylara bakalım.

TÜİK verilerine göre 31 Ekim 2025 itibarıyla ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısı 33 milyon 193 bin 636 oldu. Bu araçların yüzde 51,6'sını otomobiller oluşturdu. Otomobilleri yüzde 21,1 ile motosikletler, yüzde 14,7 ile kamyonetler, yüzde 6,9 ile traktörler, yüzde 3,1 ile kamyonlar, yüzde 1,6 ile minibüsler, binde 7 ile otobüsler ve binde 3 ile de özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ekim 2025 döneminde trafik kaydı silinen araçların sayısı ise 5.054 olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı azaldı

Resmî verilere göre ekim ayında trafiğe kaydı yapılan araçların sayısı hem aylık hem de yıllık bazda düşüş gösterdi. Bu bağlamda; geçtiğimiz ay trafik kaydı yapılan araç sayısı 178 bin 481 olarak kayıtlara geçerken bunun yüzde 49,1'ini otomobiller, yüzde 34,5'ini motosikletler oluşturdu. Açıklanan rakam, eylül ayına kıyasla yüzde 9,1, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,8 düşüktü.

Sadece otomobilleri göz önünde bulundurduğumuzda geçtiğimiz ay 87 bin 624 adet otomobil kaydı yapıldığını görüyoruz. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin pazar payları şu şekildeydi:

Yüzde 12,8'i Volkswagen

Yüzde 10,7'si Renault

Yüzde 6,8'i Fiat

Yüzde 6,7'si Toyota

Yüzde 6,2'si Hyundai

Yüzde 4,7'si Opel

Yüzde 4,6'sı Peugeot

Yüzde 4,5'i Citroen

Yüzde 4,4'ü Skoda

Yüzde 4,1'i Togg

Yüzde 4'ü Nissan

Yüzde 3,4'ü Chery

Yüzde 3,1'i Mercedes-Benz

Yüzde 2,5'i Kia

Yüzde 2,5'i Ford

Yüzde 2,4'ü BMW

Yüzde 2,3'ü Audi

Yüzde 2,2'si Dacia

Yüzde 2,2'si Volvo

Yüzde 1,4'ü BYD

Yüzde 8,5'i diğer markalar

2025 yılında benzinli ve küçük motorlu otomobiller tercih edildi

TÜİK verilerine göre 2025'in tamamı için en büyük pazar payı, benzinli otomobillerdeydi. Buna göre; trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 46,3'ü benzinli, yüzde 26,5'i hibrit, yüzde 16,9'u elektrikli, yüzde 9,1'i dizel ve yüzde 1,2'si de LPG yakıtlıydı. Ayrıca Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 877 bin 251 adet otomobilin yüzde 30'u 1300 ve altı silindir hacmine sahipti. Bunun nedeni ise tahmin edebileceğiniz üzere vergi.

En çok gri renkli otomobiller tercih ediliyor

Motorlu Kara Taşıtları Ekim 2025 verilerine göre ülkemizde en çok gri renkli otomobiller tercih ediliyor. 1 Ocak'tan bu yana trafiğe kaydedilen otomobillerin yüzde 40,1'i gri, yüzde 24,8'i beyaz, yüzde 13,4'ü siyah, yüzde 11,8'i mavi, yüzde 4,5'i yeşil, yüzde 3,7'si kırmızı, binde 6'sı sarı, binde 4'ü turuncuydu.

Peki Türkiye'de en çok satan otomobiller hangileri?