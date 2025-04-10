Çoğu oyuncunun tamamlayamadığı 10 oyunu sizin için bir araya getirdik! Bakalım siz bu oyunların sonunu gören yetenekli oyunculardan mısınız?

Bazı oyunlar vardır ki; hikâyeleri ne kadar etkileyici, dünyaları ne kadar sürükleyici olursa olsun, oyuncuların neredeyse hiçbiri sonuna ulaşamaz.

Kimi zaman aşırı zorluk seviyesi, kimi zaman tekrara düşen oynanış ya da bitmek bilmeyen görevler, bu oyunların kaderini belirler. İşte neredeyse kimsenin sonunu göremediği 10 oyun…

1. Flappy Bird

İlk defa 2013 yılında piyasaya sürülen Flappy Bird, oyun tasarımcısı Don Wynn taradından ortaya çıkmıştı. Oyunların aşırı karmaşık hâle gelmesine bir tepki olarak Flappy Bird’ü bulmuştu aslında. Oyun, gerçekten de basit. Tek yapmamız gereken şey, kuşu zıplatarak boruların arasından geçirmek.

Oyunun sonunda Flappy Bird, boruların arasında Super Mario ile karşılaşıyor ve Mario, kuşun kafasına basarak onu öldürüyor ancak neredeyse kimse son aşamaya yani 999. seviyeye ulaşamadı.

2. Sifu

Sifu, belki de şimdiye kadar yapılmış en karmaşık oyunlardan biri. Ana karakter her öldüğünde biraz daha yaşlanıyor. Yaşlandıkça oyununun sonunu görme olasılığı daha da azalıyor.

Elbette oyunu tamamlamayı başaran yetenekli oyuncular var fakat çoğu oyuncu, henüz başlardayken oynamayı bırakıyor.

3. Batman: Arkham Knight - Knightfall Protocol

Knightfall Protocol’ün tam versiyonu, oyunun ana görevlerinin yanı sıra tüm yan görevleri eksiksiz tamamlamanızı gerektiriyor. Özellikle Riddler’ın bulmacaları yüzlerce gizli nesne içerdiğinden epey zorlayıcı. Bitirene helal olsun…

4. Pac-Man

Küçük sarı bir noktanın, dönemin en popüler oyunu olacağı kimin aklına gelirdi ki? Bir labirentte koşarken 4 hayalet sizi kovalıyordu ve siz de o sırada tüm noktaları yemeye çalışıyordunuz.

Oyunun 255. seviyesine gelen çok az kişi vardı. 256. seviyede ise oyun bozuluyordu (ekranda rastgele harfler çıkıyor, grafikler birbirine giriyor) çünkü daha fazla veriyi kaldırabilecek şekilde programlanmamıştı. Yani bir nevi, oyunun sonu tasarlanmamıştı.

5. Donkey Kong

Anında popüler olan bir diğer oyun ise Donkey Kong. Pauline isimli güzel bir kızı kaçıran dev bir maymunun yer aldığı bu oyun, aslında Super Mario’nun da fikir babasıydı.

Donkey Kong, sadece 4 seviyeden oluşıyordu. Maymunun kuleyi yıkarak öldüğü sona ulaşmış olabilirsiniz fakat 2 alternatif son daha vardı fakat sadece nadiren görünüyorlardı.

Birinde düşen maymun, Mario’yu da eziyordu ve birlikte ölüyorlardı. Diğer sonda ise maymun, kuleyi yıkıyordu ve Prenses Pauline ölüyordu.

6. Hades

Hades’in gerçek sonunu görmek için oyunu en az 10 kez başarıyla tamamlamalı, her denemede yeni diyaloglara ulaşmalı ve Persephone ile tüm konuşmaları açmalısınız.

Rogue-like yapısı nedeniyle her koşu zorlu ve rastgele içeriklere bağlı, bu da hikâyeyi tam olarak çözmeyi neredeyse imkânsızlaştırıyor.

7. NieR: Automata

NieR: Automata’nın Ending E’isine ulaşmak, oyunu 3 kez tamamladıktan sonra mümkün oluyor ancak sadece bu da yetmiyor. Oyuncunun, sonlara doğru çıkan son derece zor bir “bullet hell” mini oyununu geçmesi ve finalde kendi kayıt dosyasını silmeyi kabul etmesi gerekiyor.

Bu son, karakterlere yeni bir yaşam şansı sunuyor ama çok az oyuncu bu fedakârlığı yapmayı seçiyor veya bu noktaya kadar ilerleyebiliyor.

8. Middle-earth: Shadow of War

Orta Dünya evreninde geçen, aksiyon ve rol yapma öğeleri barındıran bir açık dünya oyunu Shadow of War’un sonuna ulaşmak zor çünkü hikâye ilerledikçe oyuncular, uzun ve tekrarlayan kuşatma savaşlarına girmek; hem bölgelerini savunmak hem ele geçirmek zorunda kalıyor. Bu yüzden çoğu oyuncunun motivasyonu düşüyor ve yarıda bırakıyorlar…

9. Elden Ring

Elden Ring (2022), çıktığı yılın en zor oyunlarından biri. Devasa bir harita, detaylı bir mitoloji ve son derece güçlü boss’lar; oyuncuların oyunda uzun süre takılı kalmasına neden oluyor fakat Elden Ring’in bu büyüklüğü yüzünden çoğu kişi sonuna ulaşamıyor.

10. RoboCop

Ocean Software, Data East ve Titus Interactive SA tarafından geliştirilen RoboCop video oyunu bir zamanlar herkesin heyecan kaynağıydı ama Commodore 64 platformunda neredeyse hiç kimse tarafından bitirilemedi çünkü oyun kusurluydu.

Hatalar giderildikten sonra deneyim biraz farklılaşsa da 5. bölümdeki imkânsız zamanlayıcı sorunu, bozulmuş olan sonraki bölümlere erişimi engelliyordu.

Siz bu oyunlardan herhangi birinin son aşamasına gelebildiniz mi? Yorumlarda merakla bekliyoruz!

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