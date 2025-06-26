Oyun platformları güvenli olmaları ve kolay erişim sağlamaları nedeniyle oyunseverlerin vazgeçilmezi hâline geldi. Peki şu anda kullanabileceğiniz en iyi oyun indirme platformları neler?

Video oyunları birçoğumuzun en sevdiği aktiviteler arasında yer alıyor. Tabii ki bu oyunları satın alıp indirmemizi sağlayan platformlar var. Peki en iyi oyun indirme platformlar hangileri? Bu içeriğimizde şu anda ülkemizde kullanabilen ve oyun indirmenizi sağlayan platformlara bakacağız.

Oyun sektörünün büyümesiyle bu tarz platformların sayısı da bir hayli artış gösterdi. Şu an piyasada güvenilir birçok platform bulunuyor. Biz de bunlardan en çok öne çıkanlara bakacağız. Gelin lafı çok uzatmadan oyun indirebileceğiniz en iyi platformlara detaylıca bakalım.

Oyun indirme platformları neden önemli?

Oyun indirme platformları ister geliştirici ister oyuncu olun herkes için büyük önem taşır. Öncelikle korsanlardan kaçınmayı sağlayarak oyunları satın alıp geliştiriciye destek vermenize olanak tanırlar. Buna ek olarak erişilebilirlik ve kolaylık sağlarlar. Tek bir platform üzerinden yüzlerce oyuna ulaşıp onları cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Bunlara ek olarak çok daha güvenli bir deneyim sunarak cihazınıza zarar gelmesini engellerler. Ayrıca topluluk ve sosyal özellikleri ile diğer oyuncularla etkileşime girmenize, başarımlar kazanmanıza ve daha fazlasına imkân tanır. Tüm bunlara ek olarak bir de sunulan indirim ve kampanyalar ile ucuza oyun alabilirsiniz.

En iyi oyun indirme platformları:

Steam

Epic Games Store

GOG

Battle.net

Ubisoft Conenct

Microsoft Store

EA uygulaması

Steam

Tabii ki oyun diyorsak herkesin aklına ilk gelen platform Steam’dir. Steam, şu anda dünyanın en büyük PC oyun platformu konumunda bulunuyor. Son birkaç yıldır dolarla hizmet verse de hâlâ oyun satın alıp indirmek için en iyi platform konumunda. On binlerce oyuna tek bir yerden ulaşmak büyük bir lüks.

Steam’de sürekli indirim kampanyaları da düzenleniyor. Oyun fiyatlarının çok yükseldiğini düşündüğümüzde bu kampanyalar çok işinize yarayacaktır. Ayrıca neredeyse yeni çıkan her oyun Steam’e geliyor. Bu yüzden erişilebilirlik konusunda da pek rakibi olmayan bir platform diyebiliriz. Steam’e buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Epic Games Store

Steam’in en büyük rakibi Epic Games Store. Epic, oyuncu dostu olmasıyla ve harika kampanyalar yapmasıyla bilinen bir platform. Binlerce oyuna Epic üzerinden erişebilir, satın alabilir ve sorunsuz, güvenli bir şekilde hızlıca bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Fortnite gibi tamamen ücretsiz özel oyunlara sahip olması da büyük avantajlarından.

Epic Games’i en öne çıkaran şey şüphesiz kampanyaları. Platform, her hafta ücretsiz oyun dağıtıyor. Bu oyunları bedavaya alıp indirip oynayabiliyorsunuz. Ayrıca belli aralıklarla dev indirimler sunan kampanyaları da var. Tüm bunlara ek olarak hâlâ Türk lirası ile hizmet vermesi onu öne çıkarıyor. Epic Games Store’a buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

GOG

Ülkemizde Epic ve Steam kadar popüler olmasa da tercih edebileceğiniz platformlardan biri de GOG (Good Old Games). CD Projekt bünyesinde faaliyet gösteren platformda, farklı türlerden oyunları satın alabilir ve indirebilirsiniz. Amazon Prime Gaming abonesiyseniz zaten aşinasınızdır. Amazon, bol bol GOG’dan ücretsiz oyun veriyor. GOG’a buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Battle.net

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden olan Activision Blizzard’ın kendi platformu Battle.net’te oyun indirmenize olanak tanıyan en iyi platformlar arasında. Battle.net’te Call of Duty’den Diablo’ya kadar çok sevilen Activision Blizzard oyunlarını satın alıp indirebilirsiniz. Sürekli kampanyalar olması da avantajlarından. Battle.net’e buradaki bağlantı üzerinden erişmeniz mümkün.

Ubisoft Connect

Bir diğer büyük şirket olan Ubisoft da kendi oyun platformunu oyunseverlere sunuyor. Assassin’s Creed’den Far Cry’a, Rainbow Six’ten The Crew Motorfest’e kadar onlarca büyük oyuna sahip şirketin Ubisoft Connect platformu yoluyla oyunları indirebilirsiniz. Ubisoft Connect’e buradaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

Microsoft Store

Microsoft Store, hem Xbox hem de PC için sunulan bir mağaza. Microsoft Store üzerinden istediğiniz oyunları satın alıp indirmeniz mümkün. Ayrıca şirketin Xbox Game Pass aboneliğini de unutmamak gerekiyor. Aylık belli bir ücret ödeyerek 100’lerce oyuna erişim sağlayabilir ve cihazınıza indirebilirsiniz. Böylece binlerce TL’den tasarruf edersiniz. Tabii bunu tercih etmeyenler direkt Microsoft Store’dan oyunları satın alabilir. Sık sık kampanya olduğunu da belirtelim. Platforma buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

EA uygulaması

Bir başka oyun devi Electronic Arts, geçtiğimiz aylarda ikonik uygulama Origin’i kapatmış ve yerine EA uygulamasını getirmişti. EA uygulaması, Battlefield’den EA Sports FC oyunlarına kadar birçok yapımı indirmenize olanak tanıyor. Eğer EA oyunlarını seviyorsanız bu platformu tercih edebilirsiniz. EA uygulamasına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Şu anda tamamen güvenilir ve yasal bir şekilde oyun indirebileceğiniz en iyi platformlara göz attık. Peki sizin favoriniz hangisi? Eklemek istediğiniz başka platformlar var mı? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.