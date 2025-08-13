Geçtiğimiz günkü mühendislik harikası aimbot sonrası bu sefer bir YouTuber doğrudan kaslarını tetikleyen bir yazılım geliştirdi. İşte üretim sürecine dair tüm detaylar!

15 yılı aşkın süredir alışılmışın dışında teknoloji ve oyun odaklı içerikleriyle tanınan Basically Homeless isimli YouTube kanalının sahibi Nicholas, kolunu bilgisayara bağlayarak kendi kaslarına elektrik verip süper hızlı nişan almasını sağlayan bir sistem geliştirdi. Amacı ise bu sistemle birlikte profesyonel oyunculardan bile hızlı tepki verebilmekti.

30 yaşına gelince reflekslerinin yavaşladığını fark eden Nicholas, “Peki ya bilgisayar sinyali doğrudan kaslara gönderirse?” diye düşündü. Böylece oyun ekranını izleyen bir yapay zekâ sistemi kurdu.

Refleksleri yavaşlayınca kaslarını sinyallerle harekete geçirdi

Oluşturduğu sistem şu şekilde çalışıyor; Counter-Strike 2 görüntüsünü analiz eden yazılım, ekrandaki düşmanları anında tespit edip Raspberry Pi aracılığıyla kol kaslarına elektrik şoku yolluyor. Bu sayede Nicholas’ın eli hedefe milisaniyeler içinde kayıyor. Hatta tetik parmağını da otomatik olarak ateş etmesi için bağladığı için sinyal sayesinde anında ateş edebiliyor.

Söylediğine göre kurulum pek tabii kolay olmamış. Elektrotların doğru kaslara denk gelmesi için birçok deneme-yanılma yöntemi yapan Nicholas'ın kız arkadaşının küçük kardeşi pek çok aşamada ona yardım etmiş.

Tabii birçok sorunla da karşılaşmış...

Nicholas'ın anlattığına göre ilk denemelerde sistem düşmanı gördüğünde Nicholas’ın kolunu 100ms’den kısa sürede hedefe döndürüyormuş. Yani refleks süresi yarı yarıya kısalmış ama elektrik şokları acı veriyor ve kaslar bazen istemsizce direndiği için isabet oranı düşüyormuş.

Raspberry Pi’nın gecikme sorununu çözmek için güçlü bir PC’ye geçen Nicholas, bu sefer düşmanla takım arkadaşını ayırt etme problemiyle karşılaşmış. Bunu da CS2 için özel eğitilmiş bir yapay zekâ modelini kullanarak çözdüğünü söylüyor.

Artık "kasları" her hedefi tekte vurabiliyor

Tüm işlemleri sorunsuz tamamlamasının ardından Nicholas anlattığına göre bir keresinde düşmanı fark etmeden bilgisayar kolunu hedefe çekip ateş etmiş ve takım arkadaşları şaşkına dönüp hile olduğunu söylemiş.

Nicholas'a göre ise bu hile değil çünkü herhangi bir yazılım oyunu etkilemiyor. Yine de bu konu geçtiğimiz gün paylaştığımız aimbot gibi gri bir alan. Yani nasıl yorumlayacağınıza kalmış.

Nicholas'ın tüm süreci anlattığı videosu:

