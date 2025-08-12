Çok oyunculu oyunlardaki hilelerden hepimiz çok çektik ama inanın böylesi bir Aimbot geliştirildiğini daha önce duymadığınıza ve görmediğinize eminiz.

Çok oyunculu oyunlarda hile yapanlar hepimizin baş belası. Oyun yapımcıları sürekli anti-hile sistemleri ekliyor, çok geçmeden hileciler de bunları aşmak için yeni yollar buluyor. Bu kısır döngü böyle sürüp gidiyor ama bir YouTuber, bu işi bambaşka bir boyuta taşıdı ve fare altına yerleştirilen, neredeyse fark edilmesi imkânsız bir "mouse pad hareket ettiren aimbot" geliştirdi.

YouTuber Kamal Carter önce VALORANT'ın nişan alma eğitim modunda düşmanları tanıyabilen bir yapay zekâ (YOLO algoritması) eğittiğini söylüyor. Ardından ise kuracağı bu düzenek için kendine dört hedef belirlediğini belirtiyor.

Aimbot'un dört önemli hedefi karşılamasını istemiş

VALORANT’ta kendisinden daha iyi olacak. Arkadaşlarından daha iyi olacak. Profesyonel VALORANT oyuncuları seviyesinde performans gösterecek. Oyunda tespit edilemeyecek.

Carter hedeflerini belirledikten sonra donanım kısmında DC motorlu ve CNC ile yapılmış bir mekanizma geliştirmiş. Bu sistem, üzerine fare konmuş bir tahta platformu sağa sola eğerek fareyi fiziksel olarak hareket ettiriyor. Ateş etmek için de küçük bir elektrikli anahtar kullanılıyor.

Bot, ekrandaki hedeflerin konumuna göre motor hızını ayarlıyor. Hatta insan oyuncular gibi biraz “fazla gidip geri düzeltme” yapıyor, böylece daha doğal görünüyor ve tespit edilmesi zorlaşıyor.

Carter'a göre bu düzeneğin tespit edilmesi imkânsız

Performans testlerinde “Hard” modda (her hedef yarım saniye görünüyor) Carter’ın kendi puanı 8/30 iken, bot 26/30 yapmayı başarmış durumda. Profesyonel oyuncular ise bu modda 22-30 arası vurabiliyor. Carter'ın söylediğine göre bot burada 30/30 yapacak şekilde geliştirilebilirmiş ama “insan gibi hata yapması” onu daha inandırıcı ve tespit edilmesi zor kılıyor.

Carter'ın söylediklerine göre şimdilik bu aimbot sadece VALORANT’ın eğitim modunda çalışıyor, yani gerçek maçlarda karakteri hareket ettiremiyor. Yine de bu tarz cihazların gelecekte çok daha gelişmiş hilelerin önünü açabileceği endişesini yok sayamayız. Yani mühendislik açısından alkışı hak eden bir durum olsa da çok oyunculu oyunların huzuru açısından pek de hayra alamet bir durum yok diyebiliriz.

Aimbot'un hazırlandığı süreci buradan izleyebilirsiniz: