Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkelerin başında âdeta ışık hızında ilerleyen Katar geliyor. Bu hız yarışında Türkiye ne durumda? Ayrıca internet hızı hayatımızı nasıl etkiliyor?

Bilgiye ulaşalım, film indirelim, oyun oynayalım, işlerimizi daha hızlı halledelim derken aklımızda tek bir şey var, o da daha hızlı internet. Şüphesiz ki internet hızı da yaşam kalitemizi oldukça etkiliyor.

Katar ile karşılaştırmalı internet hızımızda hâlimize biraz üzüleceğiz.

Katar, dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler listesinde zirvede.

2024 Speedtest Global Index verilerine göre mobil internet hızı 329,37 Mbps. Peki bu ne demek?

Aynı anda 12 cihaza kadar ultra HD kalitede videoyu rahatlıkla indirebilirsiniz. Hatta 4K ultra HD kalitedeki 2 saatlik bir filmi sadece 9 dakikada indirmeniz mümkün. Bütün bir müzik albümünü indirme hızınız ise tamı tamına sadece 2 saniye.

Katar’ın bu başarısının altında ise güçlü altyapıları yatırımları, teknolojik yenilikler ve devletin dijitalleşmeye verdiği önem oldukça etkili.

Türkiye’de ise durum pek iç açıcı değil.

Aynı rapora göre Türkiye’nin mobil internet hızı 40,77 Mbps ve 68. sırada. Sabit indirme hızımız ise 44,21 Mbps seviyesinde. Bunda da 111. sıradayız. Nereden bakarsak bakalım tabii ki Katar’ın köşesinden bile geçemiyoruz.

Peki biz bu internet hızı ile neler yapabiliyoruz hatta yapamıyoruz? Yaklaşık 2 saatte 40 GB’a kadar oyun indirebiliriz ancak birden fazla cihazın yüksek çözünürlükte yayın yapmasına olanak verecek bant genişliği pek olmuyor. Yani aynı evde birden fazla yayıncı varsa işler biraz sıkıntı.

10 Mbps yükleme hızını da baz alırsak sadece 2 tane HD Zoom görüşmesi yapabiliyoruz. Teknik olarak ise aynı anda 8 film izleyebiliriz.

Türkiye’de internet hızını etkileyen en önemli faktörler arasında ise altyapı eksiklikleri, fiber optik ağların yeterince yaygınlaşmamış olması ve coğrafi koşullar geliyor.

İnternet hızının yüksek olması, sadece daha hızlı video izlemek veya dosya indirmek anlamına gelmiyor.

İnternet hızı, pek çok alanda yaşam kalitesini etkileyen önemli bir faktör. İşte internet hızının yaşamımızdaki etkileri:

Ekonomik büyüme ve verimlilik: Hızlı internet olunca işletmeler daha da verimli çalışabiliyor. Bir sayfanın saniyede açıldığını düşünün, işlem yapma hızınızı vs. Özellikle bulut teknolojilerinin kullanımı, veri analizleri ve uzaktan çalışma gibi modern iş yapış şekilleri de internet hızına bağlı olarak değişiyor.

Eğitim ve uzaktan eğitim imkânları: Hele ki pandemi döneminde uzaktan eğitimin önemi daha da arttı. Hızlı internet olunca da hep öğrenciler hem de öğretmenler kesintisiz ve kaliteli bir eğitim deneyimi yaşıyor. Aynı zamanda çevrim içi kurslar ve eğitim platformlarına erişim de kolaylaşıyor.

Sağlık hizmetleri: Tele-sağlık uygulamaları, hasta takibi ve uzaktan doktor görüşmeleri gibi sağlık hizmetleri de hızlı ve güvenilir bir internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor.

Sosyal etkileşim ve eğlence: Sosyal medya, çevrim içi oyunlar, video akışı hizmetleri gibi günlük hayatımızın bir parçası hâline gelen aktiviteler tabii ki internet hızına bağlıdır. Yüksek hızdaki bir internet ile bu hizmetleri almak daha keyifli ve sorunsuz oluyor.

İnternet hızı dijital bağımsızlık da getiriyor mu?

İnternet hızı aslında sadece bireysel kullanıcılar ve işletmeler için değil, ülkeler için de stratejik bir öneme sahip. Hızlı ve güvenilir bir internet altyapısı, bir ülkenin dijital bağımsızlığını arttıran etmen.

Katar örneğinde olduğu gibi yüksek hızlı internet sunabilen ülkeler, dijital ekonomilerde daha güçlü bir konum elde ediyorlar. Türkiye’nin bu alanda yapacağı yatırımlar, sadece bireylerin yaşam kalitesini artırmakla kalmayacak aynı zamanda ülkenin küresel rekabet gücünü de şüphesiz ki arttıracaktır.

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