Dünyadaki En Yüksek İnternet Hızları Açıklandı - Temmuz 2021

İnternet hız ölçüm platformu Speedtest, temmuz ayında en iyi mobil ve genişbant internet bağlantılarına sahip olan ülkeleri açıkladı. Buna göre Birleşik Arap Emirlikleri mobilde, Monaco ise genişbant internette dünya birincisi oldu. Peki Türkiye, bu sıralamada kaçıncı sırada?

İnternet hız ölçümü konusunda en popüler şirketlerden bir tanesi olan Speedtest, mobil ve genişbant internet hızları istatistiklerini ülkeler bazında açıkladı. Temmuz ayına ait olan veriler, Türkiye'deki mobil ve genişbant internet hız ortalamaları ile bu ortalamanın dünya genelinde kaçıncı sırada olduğunu gözler önüne seriyor.

Speedtest Global Index raporuna göre temmuz ayında mobil internet indirme hızı ortalaması, dünya genelinde 55.07 Mbps olarak kayıtlara geçti. Upload, yani yükleme hız ortalaması ise 12.35 Mbps idi. Genişbant internet içinse ortalama olarak 107.50 Mbps indirme, 58.27 Mbps yükleme hızına ulaşıldı. Gecikme süreleri ise mobilde 37 ms, genişbantta 20 ms olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, mobil internette 55. genişbantta ise 98. sırada

Speedtest'in Türkiye için oluşturduğu verilere baktığımızda, internet hızımızın her zaman olduğu gibi temmuz ayında da pek iyi bir noktada olmadığını görüyoruz. Zira dünya geneli sıralamasına baktığımızda Türkiye, mobil internet konusunda 55., genişbant internet konusunda ise 98. sırada. Türkiye'nin temmuz ayına ilişkin mobil ve genişbant internet hız durumu şu şekilde;

Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri şu şekilde:

Ortalama veriler, Türkiye'deki mobil internet hız ortalamasının indirme yaparken 45.42 Mbps, yükleme yaparkense 16.03 Mbps olduğunu gözler önüne seriyor. Mobil internet kullanıcılarının ortalama gecikme süreleri ise 33 ms olarak kayıtlara geçti. Ülkemizin genişbant internet durumuna baktığımızda ise indirme yaparken 38.58 Mbps, yükleme yaparken 13.50 Mbps'ye ulaşıldığını görüyoruz. Genişbant internet kullanıcılarının karşılaştıkları gecikme süresi ise 24 ms.

Dünyanın en iyi mobil interneti BAE'de, genişbant interneti ise Monaco'da kullanılıyor

Speedtest'in temmuz ayına ilişkin verileri, dünyadaki en iyi mobil internetin Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğunu gösteriyor. Ülkedeki mobil internet indirme hızı ortalaması 190.03 Mbps. Yükleme hızının 12.35 Mbps olduğu ülkedeki ortalama gecikme süresi ise 37 ms. Genişbant internet konusunda en iyi ülke olan Monaco'da ise indirme hız ortalaması 256.70 Mbps, yükleme hız ortalaması ise 156.07 Mbps'ye ulaşmış durumda. Monaco'daki ortalama gecikme süresi ise 16 ms.