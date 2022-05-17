"Katlanabilir iPhone'da Elektronik Kağıt Ekran Kullanılacak"

Ming-Chi Kuo'dan Apple ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Yapılan açıklamalara göre Apple, katlanabilir ekranlı bir iPhone üzerinde çalışıyor. Ancak bu telefon Samsung ya da Huawei'de olduğu gibi OLED ekran sunmayacak. Apple bunun yerine renkli elektronik kağıt ekranları test ediyor.

Apple ürünleri ile ilgili yaptığı isabetli sızıntılarla bilinen deneyimli analist Ming-Chi Kuo, gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu. Kuo'ya göre Apple, katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bu akıllı telefon, bugüne kadar piyasaya sürülmüş olan Samsung Galaxy Z serisindeki gibi modellerden farklı bir özelliğe sahip olacak. İddiaya göre Apple, OLED ekran paneli yerine renkli elektronik kağıt ekran (EPD) kullanacak.

Katlanabilir akıllı telefonların büyük bir kısmında biri içeride biri dışarıda iki ayrı ekran bulunuyor. Bu da batarya ömrü sorunlarına yol açıyor. Apple'ın üzerinde çalıştığı sistemse bu sorunu ortadan kaldırabilme potansiyeline sahip. Çünkü EPD ekranlar, enerji tüketimi açısından oldukça verimli ürünler.

EPD, OLED ekranlarla yarışabilir mi?

E Ink isimli şirket, bundan kısa bir süre önce "Gallery 3" olarak isimlendirdiği son EPD'sini duyurmuştu. Şirket tarafından yapılan paylaşımlar, bu ekranların OLED kadar iyi performans sunmadığını gözler önüne serdi. Öyle ki Gallery 3, 60 Hz tazeleme oranına bile tam olarak yetişemiyor. Öte yandan; çözünürlük ve parlaklık seviyesi de bu ekranlarda istenen seviyede değil. Ancak E Ink, EPD'lerle ilgili çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yani söz konusu problemler yakın bir gelecekte çözülebilir...

Apple'ın katlanabilir ekranlı iPhone modelleriyle ne zaman tanışacağımız şu an için bilinmiyor. Ancak Ming-Chi Kuo'nun yaptığı son açıklama, Apple'ın bu sektöre farklı bir yaklaşımı benimseyerek girebileceğini gözler önüne seriyor. Şayet E Ink'in çalışmaları sonuç verir ve bir gün EPD'lerin OLED ekranlarla yarışabildiğini görürsek, katlanabilir ekranlı telefon sektöründeki tüm dengelerin değiştiğine de şahitlik edebiliriz. Ancak şu an için beklemekten başka bir şansımız yok.