Katlanabilir iPhone, iPhone Air'dan Bile İnce Olacak

Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği katlanabilir iPhone hakkında yeni iddialar geldi. Buna göre cihaz, en ince iPhone olan iPhone Air'dan bile ince bir telefon olacak.

Apple, geçtiğimiz haftalarda Plus’ın yerine geçen “iPhone Air” isimli yeni modelini resmen duyurmuştu. Bu cihazın en önemli özelliği şüphesiz ince tasarımıydı. Telefon, 5,6 mm kalınlığıyla tarihin en ince iPhone’u olarak kayıtlara geçmeyi başardı.

Apple’ın yeni modellerine 2026’da bir yenisini daha eklemesini bekliyoruz. Bu telefon, şimdilik iPhone Fold olarak adlandırılan bir katlanabilir iPhone olacak. Yeni ortaya çıkan iddialar ise telefonun tasarımıyla ilgili kullanıcıları heyecanlandıracak detayları içeriyor.

Katlanabilir iPhone, iPhone Air’dan da ince olacak

İddiaya göre kitap gibi katlanan bir cihaz olacak katlanabilir iPhone, tarihin en ince iPhone’u iPhone Air’dan bile ince bir tasarımla gelecek. Söylentiler, telefonun ekran katlı değilken 4,5 ila 4,8 mm’lik kalınlığa sahip olacak. Katlandığında ise kalınlığının 9 ila 9,5 mm arasında olacağı söyleniyor. Yani iPhone Fold, katlı değilken tarihin en ince iPhone’u olabilir. Dünyanın en ince katlanabilir telefonu olmayacak ancak ilk 5’te yer alacağını tahmin edebiliriz.

Apple’ın katlanabilir iPhone’u önümüzdeki yıl içinde piyasaya sürmesini bekliyoruz. İnce tasarımın telefondan herhangi bir fedakarlığa neden olup olmayacağı merak konusu. Cihazda 7,8 inçlik iç ekran ve 5,5 inç dış ekran göreceğiz ve ekranlar, kırışma sorununu çözecek. 2’si arkada olmak üzere toplamda 4 kamera, Face ID yerine Touch ID, titanyum malzeme de diğer beklenen özellikleri arasında.