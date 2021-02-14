Katlanabilir iPhone'un Konsept Tasarımı [Video]

Apple'ın önümüzdeki yıllarda piyasaya süreceği iddia edilen katlanabilir iPhone modelinin nasıl olacağını gösteren konsept tasarımı ortaya çıktı. ABD'li üreticinin katlanabilir akıllı telefonunu 2023 yılından önce piyasaya sürmesi beklenmiyor.

Son birkaç ay içerisinde Apple'ın ilk katlanabilir telefonuyla alakalı birçok rapor paylaşıldı. Yakın tarihli bir rapora göreyse Apple, ilk katlanabilir telefonu üzerinde resmen çalışıyor ve en erken 2023 yılında piyasaya sürecek. Jon Prosser tarafından yayınlanan raporda, katlanabilir iPhone için "Galaxy Z Flip tarzında, dikine katlanabilen bir cihaz" iddiasında bulunuldu.

Prosser'a göre Apple, ilk katlanabilir telefonunda Galaxy Z Fold 2'den tanıdığımız "ortadan ikiye katlanan" tasarımı kullanmayacak ve cihaz "iPhone Flip" formunda olacak. Bununla birlikte kapaklı tarzdaki katlanabilir iPhone'un, mevcut iPhone modellerine benzer bir tasarım dili kullanacağı da öne sürüldü.

Katlanabilir iPhone'un nasıl olacağını gösteren konsept tasarım videosu:

iPhone Flip'i önümüzdeki yıl görebileceğimiz iddialarını reddeden Prosser, telefon için en erken 2023'ü hedef gösterdi. Ayrıca iPhone Flip'in birçok farklı eğlenceli renk seçeneğiyle piyasaya sürüleceğini de sözlerine ekledi.

Fiyat noktasına gelince iPhone Flip, diğer katlanabilir telefonlar kadar pahalı olmayabilir. Şu anda piyasadaki diğer katlanabilir telefonların fiyatlarına baktığımızda Galaxy Z Flip 5G, çıkış fiyatından 250 dolar indirimli olarak 1.199 dolardan satışa sunuluyor. 1.999 dolardan piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 2 ise 1000 dolar gibi devasa bir indirimle 999 dolardan alıcılarını bekliyor.

Öte yandan katlanabilir iPhone'a gelecek olursak Prosser'a göre cihaz, 1.499 dolar gibi oldukça iddialı bir fiyatla gelebilir. Ancak tepe model iPhone 13'ün 1.500 dolardan satışa sunulacağı iddiaları düşünüldüğünde, bunun pek de olası olmadığı söylenebilir. Yine de Apple'ın ters köşe yapabileceğini ve "ucuz" bir katlanabilir cihazla oyunun kurallarını değiştirebileceğini belirtmek gerekiyor.

Lansman için daha önce Eylül 2022'yi işaret eden John Prosser, Apple'ın planlarda değişikliğe gidebileceğini düşünüyor. Bu iddiaların doğru olup olmadığını görmek için uzun bir süre daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.