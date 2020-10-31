Belki her gün işimize yaramayacak, ancak bir gün tüm hayatımızı kurtarabilecek bazı uygulamalar var. Doğal afetlerde telefonunuzda yüklü ve hazır bir şekilde durmasını isteyeceğiniz uygulamaları sizler için derledik.

Dün öğlen saatlerinde hepimizi derinden etkileyen bir deprem olayı yaşandı. İzmir merkezli 6.6 şiddetindeki deprem sonucunda bazı binalar tamamen, bazıları ise kısmen yıkıldı. Ayrıca pek çok binada da önemli hasarlar oluştu. 5.1’leri bulan artçılar nedeniyle geceyi dışarıda geçirmeyi tercih eden İzmir halkı, önümüzdeki birkaç gün zor bir süreçten geçecek gibi görünüyor.

Depremler her ne kadar istenmeyen bir şey olsa da ülkemizin acı gerçeklerinden biri olarak kabul ediliyor. Doğal afet olan ve insanlık olarak yapabileceğimiz pek bir şey bulunmayan depremlere karşı alabileceğimiz önlemler elbette ki var. Bunların başında da depreme dayanıklı sağlam binalar yapmak geliyor. Bunun dışında doğal afetler meydana geldiğinde iletişimin de çok büyük bir önemi oluşuyor. Her deprem anında sevdiklerine ulaşmakta zorluk çeken insanların olmasının yanında deprem, sel gibi afetler nedeniyle tutsak kalmış olan insanlara erişmek de zor olabiliyor.

Bugün sizlere belki bugün olmasa da bir gün ihtiyaç duyabileceğimiz, doğal afetlerde kullanılabilecek mobil uygulamalardan bahsedeceğiz. Bu uygulamalar, normal arama ve mesajlaşmanın bulunmadığı noktalarda; internet, bluetooth veya telefonumuzdaki başka özelliklerin gücünü kullanarak iletişim kurmayı sağlıyor. Belki günlük hayatta çok da işimize yaramayacak bu uygulamalar, herkesin her an başına gelebileceği deprem gibi doğal afetlerde kurtarma ekibiyle iletişim kurmada önemli bir yardımcı olabilir. Hazırsanız listemize başlayalım.

Her gün olmasa da bir gün hayat kurtarabilecek uygulamalar

Bridgefy

Whistle

Güvendeyim

HeyTell

Güvendesin

Red Panic Button

Bridgefy

Bridgefy uygulaması, esasen bir mesajlaşma uygulaması, ancak bağlantı birimi olarak hattınızı veya interneti kullanmıyor. Bluetooth aracılığıyla iletişim kuran bu uygulama, 100 metre yakınınızdaki kişilerle iletişim kurmanızı sağlıyor. Uygulamayı indirdiğinizde internetle profilinizi oluşturacaksınız, sonrasında ise herhangi bir kişi eklemeden yakınınızdaki diğer kullanıcılarla otomatik olarak iletişim halinde olabilirsiniz.

Whistle

Elbette her zaman yanımızda bir düdük taşımıyoruz, ancak genel olarak telefonlarımız yakınlarımızda oluyor. Enkaz altında kaldığınız durumlarda herhangi bir düdük sesi çıkarabilen uygulama indirirseniz, telefonunuz en yüksek seviyede tiz bir ses yayar. Bu da ekiplerin sizi bulması için büyük önem taşır.

Güvendeyim

AKUT’un bir uygulaması olan Güvendeyim; deprem, sel gibi doğal afet durumlarında güvende olup olmadığınızın bilgilendirmesini yapmanızı sağlar. Uygulamayı yüklediğinizde yakınlarınızın telefon numarasını eklemek için internete bağlı olmanız gerekiyor. Afet durumunda ise herhangi bir internete gerek duymadan, tek bir tuşla tüm sevdiklerinize SMS yoluyla güvende olduğunuzu haber edebilirsiniz.

HeyTell

HeyTell, telefonunuzu telsiz gibi kullanmanızı sağlar. Düşük veri kullanımıyla çalışan bu uygulama sayesinde istediğiniz kişilerle konumunuzu da paylaşabilirsiniz.

Güvendesin

iOS uygulaması üzerinden erişilebilir olan Güvendesin uygulaması, AKUT’un uygulaması gibi sevdiğiniz insanlara toplu bir şekilde güvende olduğunuzun haberini vermek için kullanılabilir.

Red Panic Button

Tek bir kırmızı panik butonuyla, seçtiğiniz insanların telefon numaralarına SMS veya e-posta olarak konum bilgileriniz gönderilir. Bir Widget olarak telefonun ekranına da eklenebilen uygulama, sadece doğal afet değil, şiddet, taciz gibi tehditlerde de tercih edilebilecek bir uygulama.