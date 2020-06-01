Onlarca Yıldır Kayıp Olan NES Oyunu Yeniden Geliştirildi

Daha önce hiç yayınlanmayan bir NES oyunu olan Days of Thunder, Video Oyunları Tarih Vakfı’na bağlı mühendisler ve korumacılar tarafından onlarca yıl sonra yeniden üretildi.

Video oyunları çok uzun zamandır kültürün bir parçası olarak kabul görüyor. Hatta oyunların korunması için çalışan vakıflar bile var. Bunlardan biri de Video Oyunları Tarih Vakfı (Video Games History Foundation).

Vakfa bağlı mühendisler ve oyun korumacıları, 1990 yılında çıkan Tom Cruise filmi Days of Thunder’dan ilham alan aynı isimli bir NES oyununu yeniden yapmayı başardı. Bu oyun, hiçbir zaman gün yüzüne çıkmamıştı.

40 disketten çıkarıldı:

Days of Thunder, NES için Chris Oberth tarafından geliştirilmişti. Yine NES için Anteater’ı ve Commodore 64 için de Winter Games’i geliştiren Oberth’in Days of Thunder’ı neden bitirmediğiyse bilinmiyor. Öte yandan aynı isme sahip başka, yayınlanmış bir oyun daha bulunuyor.

Oberth vefat ettikten yıllar sonra, Video Oyunları Tarih Vakfı geliştiriciye ait çeşitli eşyaları satın aldı. Bu eşyalar arasında eski bilgisayarlar ve disketler de yer alıyordu. Disketlerden birinde 'Nintendo Hot Rad Taxi' yazıyordu. Ekipten Frank Cifaldi, Days of Thunder’ı özel olarak aradıklarını söyledi.

Cifaldi’ye göre oyun, birkaç yıllık çalışmaların yer aldığı 40 disklik bir serinin içerisinden parça parça çıkarıldı. Vakfın mühendislerinden Rich Whitehouse, disklerdeki verilerin çözümlenmesinden ve ayrıştırılmasından sorumlu oldu.

Oyunu 'kurtarmak' iki hafta sürdü

Whitehouse’un açıklamalarına göre verileri dijitalleştirmek iki hafta sürerken veriyi elde ettikten sonra oyunu derlemek birkaç geceye mal oldu. Vakıf, orijinal oyunun kaynak kodlarını Oberth’in ailesinin de iznini aldıktan sonra GitHub üzerinden paylaşacak. Böylece oyun meraklıları perde arkasında olanları görebilecek.

Eski oyunların bu şekilde yeniden yapıldığını görmek sektör açısından da önemli. Whitehouse, normalde sektördeki firmaların koruma işlemini yalnızca ileride paraya dönüştürmek için yaptıklarını, bunun da daha küçük ya da keşfedilmemiş oyunların kaybolmasına neden olduğunu söylüyor. Bu da oyunların etkisini yalnızca kısıtlı bir şekilde görebilmemize neden oluyor. Days of Thunder oyununu aşağıda yer alan videoda görebilirsiniz.