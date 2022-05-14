Kayıp Picasso Tablosu, Eski First Lady'nin Evinde Görüldü

Görünüşe göre yıllardır kayıp olan bir Picasso tablosunun gizemi sonunda aydınlanmış olabilir gibi duruyor. Buna göre kayıp eserin, eski Filipinler first lady'sinin evinde olduğu iddia ediliyor.

Tarihin en ünlü sanatçılarından Pablo Picasso’nun “Reclining Woman VI” isimli tablosu uzun bir süredir kayıplardaydı. Reclining Woman VI, aslında 2014 yılında eski Filipinler Başbakanı Ferdinand Marcos’un hükümet tarafından el konulan varlıkları arasındaki sekiz resimden birisiydi. Ancak yolsuzluk mahkemesi tarafından el konulan tablonun daha sonra bir kopya olduğu ortaya çıkmıştı ve eserin orijinalinin nerede olduğu o zamandan beri gizemini korumaktaydı.

Şimdiyse Picasso’nun kayıp eserinin sırrı sonunda aydınlanmış olabilir gibi gözüküyor. Ortaya atılan yeni iddialara göre Reclining Woman VI, aslında yıllardır Filipinler’in eski first lady’sinin evinin duvarlarını süslüyor.

Reclining Woman VI'nın, eski first lady'nin evinde olduğu iddia edildi

Devrilmeden önce Filipinler’den milyarlarca doları zimmetine geçirdiği iddia edilen merhum Ferdinand Marcos’un oğlu Ferdinand Marcos Jr., bu hafta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmış ve aile bir kez daha Filipinler yönetimini eline almıştı. Bu zaferin ardından Marcos Jr., annesi Imelda Marcos ile başarısını kutladığı ve eski first lady’nin evinde çekilen birkaç fotoğrafı paylaşmıştı.

Buraya kadar her şey normal görünse de, Imelda Marcos’un evinin duvarındaki bir detay, dikkatli gözlerden kaçamadı. Buna göre Marcos ailesinin haksız yere kazanılmış olan servetini geri almak amacıyla hükümetin el koyduğu sekiz resimden birisi olması gereken 125 milyon euro değerindeki Reclining Woman VI, anne Marcos’un evinde çekilen fotoğraflarda net bir şekilde duvarda görülebiliyordu.

Ancak şöyle bir şey var ki Imelda Marcos’un, sahte eserler aldığı ve bunları sergilemekten çekinmediği bilinen bir gerçek. Bu sebeple yeni yayımlanan fotoğraflardaki Picasso tablosunun gerçek mi yoksa sahte mi olduğu henüz bilinmiyor. Yine de hükümet tarafından haksız Marcos servetini geri almakla görevlendirilmiş olan Andres Bautista, bu konuda harekete geçmesi için hükümete çağrıda bulunuyor.

Bununla birlikte Marcos ailesini odağına alan 2019 yapımı The Kingmaker isimli belgeselin yönetmeni Lauren Greenfield da çekimler sırasında kayıp Picasso tablosunun görüntülerini yakaladığını doğruluyor.