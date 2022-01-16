Osmanlı Padişahlarının Portreleri Çatı Katında Bulundu

Bir müzayedede satışa çıkacak olan, aralarında beş Osmanlı padişahının da bulunduğu portrelerin 100 yıldır bir malikanenin çatı katında olduğu ortaya çıktı. Portreler, 20 Ocak'ta satışa çıkacak.

Bir süre önce İngiliz merkezli müzayede evi Sotheby’s, Osmanlı padişahlarına ait portrelerin açık artırmaya çıkarılacağını duyurmuştu. İşte bahsi geçen bu Osmanlı padişahlarının yağlı boya portrelerinin 100 yıldır İskoçya’da bulunan, bir malikanenin çatı katında olduğu ortaya çıktı.

NTV’nin yapmış olduğu haberde bildirildiği üzere portrelerin 100 yıldır bulunduğu evin, İskoçya’da bulunan Jedburgh kasabası yakınlarında 18. yüzyılın sonlarında yapıla, Lothian Markizi’ye ait bir malikane olduğu belirtildi.

Tablolar 20 Ocak'ta satışa çıkacak

Geçen günlerde Sotheby’s tarafından yapılan duyuruda içlerinde Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu olan Timur’un da olduğu 17. yüzyıldan kalma portrelerin 20 Ocak’ta açık artırmaya çıkacağı; satışa sunulacak olan portrelerin Giovio Serisi’ndeki tablolara dayanılarak yapıldığı ifade edilmişti.

100 yıldır bir malikanenin çatı katında bulunan tablolar şu şekilde

Kanuni Sultan Süleyman portresi

I. Bayezid portresi

II. Bayezid portresi

II. Murat portresi

I. Mehmet Portresi

Timurlenk portresi

Koleksiyon için 50 ila 70 bin sterlin isteniyor

Aralarında bir adet Kanuni Sultan Süleyman’a ait portrenin de bulunduğu 6 tablonun bir asırdır bulunduğu evin nesillerdir aynı ailenin himayesi altında olduğu aktarıldı. Sotheby’s’ın İskoçya Müdürü olan David Macdonald ise portrelerin “müthiş bir keşif” olduğunu kaydetti.

Açık artırmaya çıkarılacak olan koleksiyon için müzayede evinin 50 ila 70 bin sterlin (924 bin ila 1 milyon 294 bin TL) arasında fiyat biçtiği bildiriliyor. Aynı müzayedede geçtiğimiz yıl bir başka Kanuni Sultan Süleyman tablosu da 350 bin sterlin (6 milyon 474 bin TL) karşılığında alıcı bulmuştu.