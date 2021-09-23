Samsung'un Galaxy Watch4 Classic modeli için hazırlanan yeni Thom Browne versiyonun fiyatı oldukça dikkat çekici. Bu versiyonda kordonun kendisi saatten pahalı hale geliyor.

Giyilebilir teknolojilerin belki de en başarılı versiyonu olan akıllı saatler arasında, Android işletim sistemi için geliştirilmiş en başarılı modellerden biri Samsung'un Galaxy Watch4 Classis modeli. Wear OS 3 işletim sistemi ile birlikte hem donanım gem yazılım anlamında oldukça rekabetçi bir ürün olan cihazın oldukça geniş bir özellikler listesi var, dahası Play Store'daki tüm uygulamalar ile de uyumlu.

Yine de bu yazının konusu akıllı saatin kendisi değil, kordonu. Samsung, daha önce de birlikte çalıştığı Thom Browne ile birlikte akıllı saatleri için yeni kordonlar tasarladı. Bu kordonlar sınırlı sayıda üretildi ve haftaya Çarşamba günü satışa çıkacaklar.

Astarı yüzünden, kordonu kendinden pahalı

Samsung Galaxy Watch4 Classic Thom Browne Edition'ın çıkış fiyatı 799 dolar olacak. Bu da orijinal akıllı saatin fiyatının iki katından fazla bir fiyat anlamına geliyor. Bu parayı gözden çıkaranların karşılığında alacakları saatler de benzer olacak.

Yalnızca 42mm Bluetooth modeliyle çıkacak olan Thom Browne Edition akıllı saatler, 46mm veya LTE opsiyonlarına sahip olmayacak. Metalleri parlak göstermesi için kullanılan rodyum kaplama ile gelecek olan saatin kutusunun içinde Browne ile özdeşleşen renkler olan kırmızı, mavi ve beyaz kullanılmış kordonlar ve şarj aleti yer alacak.

Orjinal model 349 dolardan satışa çıkmıştı. Akıllı saatleri bir aksesuar ve prestij unsuru olarak kullanacaksanız Thom Browne Edition size uygun olabilir. Ya da şurada yazdığımız kıstasları da göz önüne alarak kendinize biri klasik biri akıllı iki saat alabilirsiniz.