Kaynağı Hâlâ Bulunamamış Olan 5 Gizemli Ses

İnsanlar, yüzyıllardır birbirlerine gizemli sesler duyduklarını aktarsalar da bu seslerin birçoğunun kaynağı hâlâ bulunmuş değil. Ayrıca kaynağı bulunmayan bu sesler, ortaya çıktıkları günden bu yana insanları şaşırtmaya devam ediyor. Gelin bu gizemli seslere yakından bakalım.

Dünya üzerinde duyulmuş bazı sesler var ki insanlar, bunları onlarca yıldır birbirlerine bir efsaneymiş gibi anlattı ve adeta herkese korku saldı. Genelde bu gizemli ve korkunç seslerin kaynağı da bir sır olarak kaldı.

Elbette bu tarz gizemlerin birkaçı günümüzde çözülmüş durumda. Örnek vermek gerekirse Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi hidrofonları tarafından 1997 yılında gizemli sesler kaydedilmişti. 2005 yılına gelindiğindeyse seslerin kaynağının Antarktika’daki buzullarda oluşan depremler olduğu keşfedildi fakat gizemli seslerin hepsinin kaynağı çözülemedi. İşte kaynağı hâlâ bilinmeyen gizemli sesler.

1. Yalnız balina:

ABD Deniz Kuvvetleri, 1950’lerde kurulan hidrofonları bilim insanlarının hizmetine sunmuştu. Bilim insanları, bu hidrofonlarla garip bir ses kaydetti. Bu ses, Fin balinası ya da mavi balinanın sesini andırıyordu fakat kaydedilen seslerle iki türün çıkardığı sesler arasında dev bir fark bulunuyordu.

Mavi balina ve Fin balinası, genelde 15 ile 25 Hz arasında sesler çıkarırken sesi kaydedilen balinanın çıkardığı ses 52 Hz frenkansındaydı. Sesi ilk bulan araştırmacı, 2004 yılında hayatını kaybetmeden önce 12 yıl boyunca bu ses üzerinde çalışmıştı. Aynı ses, 2010 yılına gelindiğinde tekrar kaydedildi ve akıllara bazı soru işaretlerini getirdi: 'Bu, önceki sesi çıkaran balina mıydı yoksa bu balina yalnız değil miydi?'

2. Seneca silahları:

New York’taki Seneca Gölü ve Kuzey Carolina’daki Outer Banks bölgesinde meydana gelen patlama sesleri, 100 yıl içinde birçok kez duyuldu. Bilim insanları, bu silah seslerine benzeyen seslerin kaynağının depremler olabileceğini tahmin etse de arada herhangi bir bağlantı bulunamadı. Bu sesler o kadar güçlüydü ki söylenene göre camlar kırılmış, kapalı olan kapılar açılmıştı.

3. Gizemli radyo sesi:

Rusya’daki UVB-76 kodlu bir radyo istasyonu, 1982 yılından bu yana bu ürkütücü sesi yayınlıyor. Elbette bu tarz şifreli konuşmalar bir zamanlar oldukça işe yarıyordu fakat bu radyo istasyonunun yayınladığı sinyal çok daha kısa hâldeydi. Bazı bilim insanlarına göreyse bu ses, gizemli bir projeye aitti.

4. Ormandan gelen gizemli ses:

2016 yılının şubat ayında ABD’nin bir kasabasındaki vatandaşlar, bir ay boyunca geceleri uyurken bu sesle uyandı. Ses, yapısıyla oldukça rahatsız edici. Elbette bu ses hakkında birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Ses, belli bir zaman sonra gelmemeye başlayınca kaynağın da peşi bırakıldı.

5. Açıklanamayan uğultu:

Son 10 yıldır İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve birçok ülkede birçok insan, düşük frekanslı ve sürekli devam eden bir uğultu sesini duyduğunu aktarıyor. Ses, oldukça zor duyuluyor. Bazı kişilere göre bu durum, kulak çınlamasından kaynaklanıyor. Yukarıdaki videonun ilk dakikasında bir köpeğin garip tepkilerini görebiliyorsunuz.