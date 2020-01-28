Dünyanın En Tehlikeli Havaalanı: Lukla Havaalanı

Günümüzde uçakla seyahat etmekten korkan birçok insan bulunmakta. Fakat insanların korkmasını sağlayan çeşitli nedenlerin hepsi bu havaalanında bir arada bulunuyor.

Günümüzde bir noktadan bir noktaya ulaşmak için en güvenli ulaşım şekli hava yolu olarak biliniyor. Hava yollarında meydana gelen kazaların sayısı her ne kadar diğer yollara göre oldukça az olsa da birçok insan hâlâ çeşitli korkuları nedeniyle hava yollarını tercih etmiyor.

Bu tür korkuya sahip insanlar arasındaysanız belki rahatlamanızı sağlayacak güzel bir haberimiz var: Korkularınız aslında az sonra anlatacağımız havaalanı yanında bir hiç kalıyor. Çünkü az sonra anlatacağımız havaalanı, günümüz standartlarından oldukça uzak ve birçok zorluğu içinde barındırıyor.

Dünyanın en tehlikelisi: Lukla Havaalanı

Lukla Havaalanı olarak da bilinen Tenzing-Hillary Havaalanı, Everest tepesinin yer aldığı Nepal’de bulunuyor. Bu havaalanı şu anda dünyanın inişi en tehlikeli ve zorlu havaalanlarından biri olarak kabul ediliyor. Havaalanının bu kadar tehlikeli olarak anılmasının elbette bazı sebepleri var.

Lukla Havaalanı, oldukça yüksek irtifalarda ve dağın eteğinde yer alıyor. Havaalanının bulunduğu konumda hava durumu sürekli değişiklik gösteriyor. Zaten yukarıdaki görsellere baktığınızda pistte de bir gariplik olduğunu görebilirsiniz. Yalnızca pistin şekli bile bu havaalanını tehlikeli kılmaya yetiyor.

Himalaya Dağları’nın eteklerindeki bu havaalanı, deniz seviyesinden 2.895 metre yükseklikte bulunuyor. Yamuk yapılı pistin uzunluğuysa yalnızca 526 metre. İstanbul Havalimanı’ndaki en kısa pistin 3.750 metre olduğunu söylersek havaalanının limitlerini daha iyi anlayabilirsiniz. Elbette, buraya inen uçaklar da oldukça küçük boyutlarda.

Lukla Havaalanı’nda inişler de kalkışlar da genelde tek yöne doğru oluyor: uçurumun ucuna. İşte bu nedenle bu havaalanına iniş yapan uçaklar büyük tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Havaalanı, Nepal’in en yoğun yerel havaalanı olma özelliğini taşıyor. Nepal’in başkenti Kathmandu’ya giden birçok insan bu havaalanından geçiyor.

Lukla Havaalanı’na iniş yapacak pilotlarda da belli kriterler aranıyor. Nepal Sivil Havacılık Otoritesi, buraya iniş yapacak pilotların en az bir yıl Nepal’de uçuş yapmış olmasını, Lukla’ya en az 10 kez rehberli uçuş yapmış olmasını ve en az 100 kez kısa mesafeli kalkış ve iniş yapmış olmasını arıyor.