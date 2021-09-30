Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan KDV ve stopaj indirimi kararında son gün geldi. Hükümet, konuyla ilgili yeni bir karar almazsa bazı hizmet kategorilerinde uygulanan KDV ve stopajlar yükselecek. Bu da o hizmet kategorilerindeki fiyatların artmasına yol açacak.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşa verdiği desteklerden bir tanesi, KDV ve stopaj oranlarının düşürülmesiydi. Hükümet, yaptığı çalışmalarla bazı kalemlerde uygulanan KDV oranlarını düşürmüş, bu sayede fiyat yükselişlerinin önüne geçmeyi hedeflemişti. Bugünse konuyla ilgili önem bir aşamadayız. Öyle ki yeni bir karar gelmezse, söz konusu KDV ve stopaj indirimi sona erecek.

Hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı kararlardan olan KDV ve stopaj indiriminin 1 Ekim 2021'e kadar devam edeceği açıklanmıştı. Yani söz konusu indirim için bugün son gün. Eğer konuyla ilgili olarak yeni bir karar alınmaz ise, yarın itibarıyla bazı kalemlerin fiyatları otomatik olarak yükselmiş olacak.

Hangi kategorilere KDV ve stopaj indirimi yapıldı?

KDV ve stopaj indirimi; konaklama, yeme-içme, kuaför hizmetleri, iş yeri ile diğer kiralama hizmetleri, bakım oranım hizmetleri ve yolcu taşımacılığı hizmetleri için geçerliydi. Bu süreçte yeme-içme ve konaklama hizmetleri için yüzde 1, bakım onarım hizmetleri, kuaför hizmetleri, yolcu taşımacılığı hizmetleri ve iş yeri kiralama hizmetleri için yüzde 8, diğer kiralama hizmetleri için de yüzde 10 (stopaj şeklinde) vergi uygulanmıştı. Şimdi bu kalemler, muhtemelen eskisi gibi vergilendirecek. Peki bu durumda vatandaş, saydığımız hizmetler için yüzde kaç KDV ve stopaj ödemesi yapacak?