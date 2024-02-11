Kucağımızda mırıl mırıl uyuyan masum tüy yumakları olan kediler; bir yılanla karşı karşıya geldiklerinde içlerinden hiç görmediğiniz bir canavar çıkabilir. Tüm çevikliklerini ortaya koyarlar ve yılanı öldürebilecek kadar profesyonel davranırlar. Sahiden nasıl oluyor da kediler, yılanlardan daha çevik olabiliyor?

Kediler; insanlarla en çok iç içe bulunan, artık birçok evde ailenin bir ferdine dönüşmüş, bize karşı zararsız hayvanlardır. Ancak bize zarar vermiyor oluşları, usta ve çevik bir dövüşçü olmadıkları anlamına gelmez! İsteseler darmaduman ederler.

Peki sizce bir kedi ile yılan gibi tehlikeli bir hayvan karşılaşırsa ne olur? Mesela Teksas gibi yerlerde böyle bir durumla karşı karşıya kalmak mümkün. Hatta sosyal medyada ara ara videoları karşınıza çıkıyor olabilir. Genellikle kediler, çeviklikleriyle yılanın üstesinden gelebiliyor. Peki nasıl?

Öncelikle yılanlarla kedilerin bazı özelliklerini karşılaştıralım.

Kediler, az ışıklı ortamlarda harika görürler. Yılanlar ise ısıya duyarlıdır.

Kediler, küçük memeliler arasında en iyi işitenler arasındadır. Yılanların işitme duyusu zayıftır fakat titreşimi algılayabilirler.

arasındadır. Yılanların işitme duyusu zayıftır fakat titreşimi algılayabilirler. Kedilerin koku alma duyusu, bir insana kıyasla 10 kat daha hassastır. Yılanlar ise dillerini dışarı çıkararak havadaki kimyasalları tadarlar.

tadarlar. Yılanların savunma mekanizması olarak kamuflaj görüntüleri , titreyen tehdit gösterileri ve küçük alanlara sıvışma yeteneği vardır. Kediler ise hızlı ve çeviklerdir.

, titreyen tehdit gösterileri ve küçük alanlara sıvışma yeteneği vardır. Kediler ise hızlı ve çeviklerdir. Yılanların saldırı için ölümcül zehirleri vardır. Kediler ise ısırıp pençeleyebilir.

Tüm bu özelliklere baktığınızda birinin galip gelme ihtimalinin daha yüksek olduğu kanısına varabilirsiniz ya da eşit gelebilirler ancak bunların yanında başka nitelikler de önemlidir.

Yılanlar ve kediler, birbirinden farklı uzunluklara sahip olsalar da kedilerin boyutları ve kiloları, kavgalarda genellikle onları daha avantajlı kılıyor. Buna ek olarak, tehlikeye yanıt verme süreleri inanılmaz hızlı. 20-70 milisaniye içinde tehlikeye karşı atağa geçebiliyorlar.

Ayrıca bir kedinin hızı, yırtıcılardan kaçma konusunda bazı durumlarda yılanlardan daha etkili olabiliyor. Bazı durumlarda diyoruz çünkü yılanlar bazen kavgadan kaçabilir ancak bir kez kavgaya girdiklerinde öldürmeden bırakmayabilir. Yine de genele baktığımızda kedilerin, yılanlardan daha iyi fiziksel savunmaları vardır ve bu da onları kavganın galibi yapabilir.

Koltukta saatlerce uyuyan miskinden, çitaya dönüşüyorlar.

Kedilerin eklemlerinde olağanüstü bir hareket aralığı var ve bu, onların dönüşlerini ve taklalarını kolaylıkla yapabilmelerini sağlıyor. Omurgaları, son derece esnek ve vücutlarının her yöne eğilip bükülmesine olanak tanıyor.

Bu inanılmaz esneklik, güçlü bacak kaslarıyla birleştiğinde büyük mesafelere ve yüksekliklere atlama yeteneği veriyor. Keskin pençeleri, inişlerini güvence altına almak için yüzeylere tutunurken dengeyi korumalarında da önemli bir rol oynuyor.

Kediler, anatomileri ve hareket tarzları nedeniyle genellikle yılanlardan daha hızlı.

Kedilerin hızlı hareket etmelerini sağlayan kaslı uzuvları var ve dört ayaklı koşu yürüyüşleri sayesinde zemini verimli bir şekilde kullanabiliyorlar.

Öte yandan yılanların uzuvları yok ve sürünerek hareket ediyorlar. Bu da kedi gibi dört ayaklı hayvanların koşma hareketi kadar hızlı değil. Vücut yapısı ve hareket mekanizmalarındaki farklılık, kediler ve yılanlar arasındaki hız farkına katkıda bulunuyor.

Kediler, yılanlara karşı savaşı çoğu zaman kazanır.

Kediler, düşmanlarını yormak ve savunmasını düşürmesini sağlamak için yiyecekleriyle oynuyor. Bir kedi, bir yılanı farklı yönlerden taciz ederek onun yeteneklerini sınırlandırabiliyor. Ölümcül saldırı başladığında ise yılanın kafasını ısırıp onu öldürebiliyor.

Ancak tabii ki tam tersi de olabiliyor. Yılan, kediyi zehirleyebiliyor. Yine de bu koşulda bile muhtemelen yılan da ölür çünkü kedi henüz zehrin etkisine girmeden saldırmaya devam eder.

Kısacası kediler, eşsiz anatomilerinden dolayı bir yılanın bile üstesinden gelebilirler. Bu içeriği okuduktan sonra evinizdeki patili çocuğunuza saygı kat sayınız artmış olmalı…

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