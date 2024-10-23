Kedilerin nesnelerle ilgili kelimeleri öğrenme hızının, bebeklerden daha yüksek olduğu tespit edildi. İşte bu ilginç araştırmanın detayları...

Japonya'da hizmet vermekte olan Abazu Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, kedilerle ilgili dikkat çeken bir keşif yaptılar. Yapılan çalışma kapsamında kedilerin öğrenme hızlarının, bebeklerden daha yüksek olduğunu gözler önüne serdi. Araştırmaya göre kediler, nesneler için kullandığımız kelimeleri ilişkilendirmeyi öğreniyor, bunu bebeklerden daha hızlı bir şekilde yapıyorlardı.

Araştırma kapsamında 14 aylık bebeklerin kelimelerle nesneleri eşleştirebilmeleri için 16 ila 20 kadar tekrar yapılması gerektiği tespit edildi. 31 evcil kedi ile yapılan araştırma kapsamında ise tekrar sayısının dört olduğu tespit edildi. Üstelik kelimelerle nesneleri eşleştiren kediler, yanlış kullanımları da anlayabilmişlerdi.

"Kediler, insanları dinleyebiliyor"

Araştırmanın bir numaralı ismi olan Saho Takagi, konuyla ilgili açıklamasında "Şaşkınım. Çünkü bu araştırma, kedilerin insan konuşmalarını dinleyebildiğini ve herhangi bir özel ödül tabanlı eğitime ihtiyaç duymadan kelimeleri anlayabildiğini gösterdi." ifadesini kullandı.

Yapılan araştırma dikkat çekici olsa da önemli bir soruyu gideremedi. Bilim insanları, kedilerin tıpkı köpekler gibi insanların kullandıkları diğer kelimeleri öğrenip öğrenmediklerini henüz tespit edemediler. Yapılacak yeni çalışmalar, bu sorunun cevabını almamızı sağlayabilir.