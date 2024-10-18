Kedilerin bazı zamanlar kafalarını veya kuyruklarını, vücudunuza sürttüklerinizi fark etmiş olabilirsiniz. Hatta bu sürtünme hareketini başka hayvanlara veya eşyalara da yapabilirler. Peki bunun sebebi nedir?

Onların bu davranışıyla, kendilerini sevimli göstermek istediklerini düşünebiliriz. Ya da bizden sevgi istediklerini… Ancak durum tahmin ettiğinizden biraz daha farklı.

Gelin, kedilerin neden böyle bir davranış sergilediğine bakalım.

Kedilerin; yanaklarında, çenelerinde, başlarının üstünde ve kuyruklarının dibinde koku bezleri bulunur.

Bu koku bezleri de feromon içerir. Kediler, kafalarını veya kuyruklarını insanlara, diğer hayvanlara veya ev eşyalarına sürttüklerinde, bu feromonu o bölgelere bırakmış olurlar.

Ayrıca kediler, bu sürtünme davranışını annelerinden öğrenirler ve onlar için bu hareket yalnızca “merhaba” veya “hoş geldin” işareti değildir. Bu hayvanlar, sizi kokularıyla işaretlediklerinden de emin olmak isterler.

Çünkü onlar bölgeci hayvanlardır ve sahiplerini kendi bölgelerinin bir parçası olarak görüp sahiplenmek isterler. Bir kedi bir şeye sürtürdüğünde, o kişi, hayvan veya eşya ile bağ kurar. Başka bir deyişle onu kendi ortamına kabul eder ve kendisininmiş gibi sahiplenir.

Ayrıca kedilerin bu baş sürtme hareketi, bilgi toplamak amaçlıdır.

Onlar bu şekilde, çevrelerindeki yeni insanlar veya hayvanlar hakkında bilgi toplarlar. Yine bu canlılar farklı kedilerle birlikteyken genellikle feromonlarını gruba bırakmak için birbirilerine sürtünebilirler.

Bu, davetsiz misafirleri belirlemeye yardımcı olan ve grup içinde barışı teşvik eden ortak bir koku yaratır. Son olarak kediler bu davranışlarıyla, sahiplerine bir şeyler anlatmak istiyor olabilirler.

Onlar sürtünmeyi, bazı zamanlar bir ihtiyaç belirtisi olarak kullanılırlar. Bu hareketi yapan kediniz aç olabilir, veya kum kabını temizlemenizi istiyor olabilir.

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