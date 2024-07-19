Bazı Kediler, Neden Diğerlerine Göre Sürekli Bir Şeyleri Tırmalamaya Daha Meraklı?

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Tüylü dostlarımızın ısrarcı bir şekilde bir yerleri tırmaladığına ve bu bölgelere zarar verdiğine mutlaka şahit olmuşsunuzdur. Özellikle mobilyaları! Ancak bazı kedilerin bunu, bariz şekilde daha fazla yaptığını biliyor muydunuz?

Kedilerin bir yerleri tırmalama davranışının sebebini, onların şımarıklıkları olarak düşünebilirsiniz veya bir kısmımız bunu sorgulamayı çoktan bırakmış bile olabilir.

Gelin, kedilere dair bu bilmeceyi çözelim.

Aslında kediler, pençelerini kullanarak bir şeyleri tırmalamak için doğuştan gelen bir içgüdüye sahiptir.

kedi

Yani onların bu davranışı yaramazlıklarından değil, istemsizcedir. Yakın zamanda bazı araştırmacılar da yaptıkları bir çalışmayla bunu kanıtlamışlardır. Üstelik kedilerin neden ısrarla tırmaladığına dair de birtakım sonuçlara ulaşmışlardır.

Fransa’daki 1200’den fazla kedi sahibiyle, kedilerin günlük yaşamları, sahip olduğu özellikler ve istenmeyen tırmalama davranışları hakkında çeşitli anketler yapılmıştır. 

Bunun sonucunda ise kedilerin kişilik özelliğinin, oynadığı oyunun türünün ve ortamda küçük bir çocuğun olup olmamasının bu davranış üzerinde önemli etkilere sahip olduğu görülür.

Esasen tüm bunlarla birlikte istenmeyen tırmalama davranışının başlıca nedeninin stres olduğu tespit edilir.

kedi

Etrafta çocuklar varsa ve özellikle bu çocuklar küçükse, kedilerin stresi artmakta ve bu da tırmalama davranışını tetiklemektedir. Stresle bağlantılı olabilecek bir diğer faktör de fazla oyun oynamaktır.

Çünkü kediler, uzun süre oyun oynadıklarında kesintisiz uyarılmayla karşı karşıya kalırlar ve bu sebeple strese girebilirler. Özetle evcil dostlarınızı mobilyalarınızı tırmaladığı için suçlamak çok doğru bir hareket değildir.

Bu noktada onların strese girmemesi için bazı önlemler almak çok daha sağlıklı olacaktır. 

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