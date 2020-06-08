Türkiye'nin önemli değerlerinden bir tanesi olan Kemal Sunal'ın anısına sembolik, 0 euro'luk banknot basıldı. 5.000 adet basılan ve gerçek bir euro banknotu ile aynı şekilde basılacak sembolik banknotlar, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede 'hatıra parası' olarak satışa sunulacak.

Türk sinemasının en önemli isimlerinden bir tanesi olan Kemal Sunal'ı 3 Temmuz'da 20. ölüm yıldönümü nedeniyle saygı ve özlem ile bir kez dah anacağız. Yıllar önce aramızdan ayrılmasına rağmen mirasıyla milyonları hala güldürmeyi başaran Sunal, ülkemizin önemli ve unutulmaz değerlerinden bir tanesi. Şimdiyse Kemal Sunal'ın anısını somut bir hatıra ile yaşatmak için üzerinde filmlerdeki karakterlerin görselleri bulunan 0 Euro'luk sembolik banknotlar basıldı.

Avrupa'da zaman zaman, yaşamış önemli ve değerli isimler anısına hatıra paraları basılıyor. 0 Euro değerindeki bu hatıra paraları, para karşılığında satılmalarına rağmen herhangi bir maddi değer taşımıyor..

Kemal Sunal'ın anısına basılan 0 Euro'luk banknotlar

Kemal Sunal'ın anısını yaşatacak sembolik eurolar, Fransa'da bulunan Oberthur Fiduciaire matbaalarında basıldı. Paranın bir yüzünde Kemal Sunal'ın fotoğraflarına yer verilirken diğer yüzünde ise Avrupa ülkelerine ait simgeler yer alıyor. Yapılan açıklamalara göre Kemal Sunal'ın anısına toplamda 5.000 adet 0 euro basıldı ve bu paraların yarısı Türkiye'de, kalan kısmı da başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelerde satışa sunulacak.

Kemal Sunal anısına basılan paranın gerçeğinden tek farkı, değeri

Kemal Sunal anısına basılan paralar, tedavülde olan gerçek euro banknotları ile birebir aynı şekilde basılıyor. Yani aslında bu paralar tamamen gerçek ancak bir değeri yok. Bu sembolik paralarda bulunan hologramlar, görünmez mürekkepler, seri numarası, transparan kayıt, floresan ve güvenlik ipliği, bugün piyasada olan tüm eurolar ile aynı. Ayrıca bu paralar, basılmadan önce Avrupa Merkez Bankası'ndan da onay alıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 0 Euro Projesi'nin Türkiye temsilcisi olan firmanın ortağı Özgür Honça, Kemal Sunal anısına basılan paranın lisansı için Sunal ailesinden izin aldıklarını ifade ediyor. Honça'nın açıklamalarına göre bu süreç içerisinde Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'a da bu paralardan hediye edilmiş. Peki Kemal Sunal anısına basılan paralar nasıl satın alınabilecek?

Özgür Honça, 3 Temmuz 2000'de hayatını kaybeden ve önümüzdeki günlerde ölümünün 20. yılını anacağımız Kemal Sunal'ın anısı için basılan paraların internet üzerinden ve müze önlerinde bulunan "euromatik" cihazlarından satın alınabileceğini ifade ediyor. Daha önce satışa sunulan sembolik paraların bedellerine baktığımızda, Kemal Sunal anısına basılan paraların 4.5 ila 8.5 euro arasında olacağını söyleyebiliriz.