Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması Finalistleri Belli Oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD), 5’inci kez gerçekleştirdiği Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması’nda son düzlüğe girildi. Finale kalan yedi markanın yöneticileri, OGD üyelerine yapacakları sunumlarda modellerinin neden yılın otomobili seçilmesi gerektiğini anlatacak.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), 2015 yılından bu yana düzenlediği Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması’nda, yılın en beğenilen modelini taçlandırıyor. Hatırlayanlar olacaktır; geçtiğimiz yılın birincisi, OGD üyesi 75 otomotiv gazetecisinden toplamda 4170 puan alan Toyota Corolla olmuştu.

Bu seneki yarışmanın ilk etabında; 21 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan yedi otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Bu modeller sırasıyla şöyle: BMW 3 Serisi, Citroen C5 Aircross, Mercedes-Benz A Serisi Sedan, Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 2008 ve Renault Clio.

Toplamda 4170 puan alan Toyota Corolla, geçtiğimiz yıl Türkiye'de Yılın Otomobili seçilmişti

Finale kalan modeller; tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı gibi kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi. Finalde boy gösterecek olan markaların yöneticileri, OGD üyesi 75 otomotiv gazetecisine sunumlar yapacaklar.

Bu hafta içinde gerçekleştirileceği açıklanan sunumlarda modellerini detaylı olarak tanıtacak olan yöneticiler, en fazla oyu almak için kıran kırana bir mücadele verecek. Koronavirüs salgını nedeniyle online ortamda yapılacak sunumların ardından OGD üyeleri, finale kalan araçları oylayacak. En fazla puanı alan finalist ise Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek.

Türkiye'de Yılın Otomobili 2020'nin birincisi, OGD üyesi 75 otomotiv gazetecisinin puanları ile belirlenecek

Sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleşecek olan Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması finalinin 16 Haziran’da, İstanbul Park’ta düzenlenmesi planlanıyor ve final gecesinin sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Türkiye’nin “Otomobil Oscarı” olarak nitelendirilen Türkiye’de Yılın Otomobili ödülünü hangi modelin kazanacağı şimdiden merak konusu.

Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması’nda finale kalan modeller

BMW 3 Serisi

Citroen C5 Aircross

Mercedes-Benz A Serisi Sedan

Nissan Micra

Opel Corsa

Peugeot 2008

Renault Clio