Kena: Bridge of Spirits'in PC Sistem Gereksinimleri

Geçtiğimiz hafta düzenlenen PlayStation 5 etkinliğinde tanıtılan oyunlardan bir tanesi olan Kena: Bridge of Spirits’in Epic Games Store aracılığıyla PC için de yayınlanacağı açıklanmıştı. Bugün oyunun sistem gereksinimleri belli oldu.

Geçtiğimiz hafta Sony tarafından PlayStation 5 tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, yeni nesil konsola çıkacak olan birçok oyun tanıtıldı ve bu oyunlardan bir tanesi Ember Lab tarafından geliştirilen Kena: Bridge of Spirits’ti.

Kena: Bridge of Spirits, PlayStation 5 etkinliğinde tanıtılsa da konsola özel bir oyun olarak geliştirilmedi. Ember Lab tarafından geliştirilen bu aksiyon / macera oyunu, PC oyuncularıyla da Epic Games Store aracılığıyla buluşacak.

Kena: Bridge of Spirits

Epic Games Store, PC’ye çıkacak olan oyunlardan bazılarını kendi platformuna özel olarak getirerek Steam ile bir rekabet hâlinde. Bu rekabette Epic Games Store’un adımlarından bir tanesi de yukarıda bahsettiğimiz gibi Kena: Bridge of Spirits oldu. Oyunun Epic Games Store mağazasında yer alan tanımı şöyle:

“Genç bir ruh rehberi olan Kena, kutsal dağ tapınağını bulmak için terkedilmiş bir köye yolculuk yapar. Gezici ruhların hapsolduğu, balta girmemiş bir ormanda gizlenen bu unutulmuş topluluğun sırlarını ortaya çıkarmak için mücadele eder.

Ana Özellikler:

Ekibini Oluştur : Güçlü yetenekler kazanmak, keşifler yapmak ve çevreyi değiştirmek için Rot'u bul ve topla.

: Güçlü yetenekler kazanmak, keşifler yapmak ve çevreyi değiştirmek için Rot'u bul ve topla. Keşfet : Unutulmuş bir köy ve garip bir lanet. Bir zamanlar görkemli olan bu dünyayı eski hâline getirmek için Ruhlar Alemi'nin gücünden yararlan.

: Unutulmuş bir köy ve garip bir lanet. Bir zamanlar görkemli olan bu dünyayı eski hâline getirmek için Ruhlar Alemi'nin gücünden yararlan. Hızlı Savaşlar: Çürümüş, hapsolmuş ve hareket edemeyen bu ruhlar Kena'ya her seferinde meydan okuyor.”

Oyunun Epic Games Store’da yayınlanacağı aslında daha önce açıklanmıştı. Çevrimiçi oyun mağazası, bugün oyun için gereken sistem gereksinimlerini de açıkladı.

Kena: Bridge of Spirits sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 (64 bit)

Windows 7 / 8.1 / 10 (64 bit) İşlemci: AMD FX-6100 / Intel i3-3220 veya eşdeğeri

AMD FX-6100 / Intel i3-3220 veya eşdeğeri RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 25 GB

25 GB DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ekran kartı: AMD Radeon HD 7750 / NVIDIA GeForce GTX 650 ve eşdeğeri

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