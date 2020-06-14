PS5’e Gelecek Quantum Error’dan Yeni Fragman

Sony’nin yeni oyun konsolu PlayStation 5’e geleceği açıklanan Quantum Error, bugün yeni bir fragmana kavuştu. Geliştirici şirket, yaz aylarında yayınlanacak oynanış videosunun fragmanını yayınladı.

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i tanıtmasıyla birlikte platforma gelecek yapımlar da şelale gibi gelmeye başladı. Bu oyunlardan biri de bugün oynanış videosunun fragmanı yayınlanan korku ve gerilim oyunu Quantum Error oldu. Oyun, fragmanıyla ilgi toplamayı başardı.

Bugünkü Future Games Show etkinliğinde tanıtılan Quantum Error, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarında oynanabilir olacak. Oyun, hikâyesi ve grafikleriyle birçok oyuncunun seveceği yapımlar arasında yer alma potansiyeline sahip gibi duruyor.

Yeni fragman yayınlandı:

Birincil şahıs nişancı türüyle korku türünü bir araya getiren Quantum Error, oyuncuyu içine çekecek bir hikâyeye de sahip. Oyun, kıyıdan kilometrelerce uzakta bir araştırma merkezinde meydana gelen olaylarla başlıyor. Bizler de karakterimizle birlikte yanan araştırma merkezinde insanları kurtarmaya gidiyoruz.

Araştırma merkezine ulaşan ekip, burada çok sıra dışı ve korkunç bir şeyin meydana geldiği gerçeğiyle yüzleşiyorlar. Ekip, yanıyor sandıkları merkezde şeytani ve muhtemelen antik bir şeyin varlığını görüyorlar. Böylece oyunda yaşayacağımız maceralar başlamış oluyor.

Oyun içi görüntülerden oluşan fragman, oyunculara oldukça atmosferik ve iyi anlamda iç sıkan bir bölüm tasarımının olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte araştırma merkezinde nereden geldiğini ve ne olduğunu bilmediğimiz yaratıklar da gözüküyor.

Bugün yeni bir fragmana kavuşan Quantum Error, henüz netleşmiş bir çıkış tarihine sahip değil. Ancak fragmanda yer alan bilgilere göre geliştirici şirket, bu yaz aylarında oyunun oynanış videosunu yayınlayacaklar. Oyun muhtemelen 2020 sonlarına doğru her iki platform için de çıkmış olacaktır.

Quantum Error oynanış fragmanı: