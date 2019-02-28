Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki artık cihazlarımızı yanımızdan ayırmak veya onlar olmadan herhangi bir aktivite gerçekleştirmek imkansız hale geldi. Bu nedenle giyilebilir teknoloji, alternatif bir çözüm olarak sunulurken bu alanda en yeni fikir, "kendi kendine şarj olabilen çoraplar" oldu.

Akıllı cihazlar, günlük hayatlarımızın her adımında bizlere yardımcı olan adeta kendimizden birer parça gibi taşıdığımız objeler haline geldi. Teknolojinin ilerlemesi, insanların yaşamlarını kolaylaştıran bir durum fakat bir yandan da ona bu kadar bağımlı olmamız işleri bazen sıkıntıya sokabiliyor. Teknolojik ürünlerin şarj durumlarının yetersiz olduğu zamanlarda kullanıcılar, zor durumlarda kalabiliyor. İşte bu soruna hem ilginç hem de oldukça sağlıklı bir çözüm sunuldu: Yürüdükçe şarj olabilen çoraplar.

Giyilebilir teknolojiyi artık sıklıkla görmeye başladığımız bu günlerde, bizleri biraz olsun şaşırtacak bir yenilik tanıtıldı. Özel üretilen kumaşların içine yerleştirilen bir mekanizma sayesinde kendi kendine şarj olmayı başarabilen çoraplar üretildi. Bu ürün, kullanan kişi hareket ettikçe şarj olma işlemini gerçekleştiriyor ve aynı zamanda kişilerin yürüme profillerini analiz ediyor.

Cep telefonları ve akıllı saatler gibi birçok cihazın şarj problemi şarj problemine ilaç olabilecek bu çoraplar, hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirerek yeterli gücü üretebiliyor. Kendi kendine şarj olabilen çorapların, giyilebilir teknoloji için güç üretmesinin yanı sıra sağlık açısından da kullanıcılarına faydası var. Çoraplar, kişilerin fiziksel aktivitelerini takip ederek verileri analiz etme kapasitesine sahip. Yani bu özellik sayesinde bir gün çoraplarınız, siz istemeseniz bile sizi hareket etmek için zorlayabilir.