Sportif saat ve akıllı saat tutkunlarını birleştiren Xiaomi Amazfit Verge, Türkiye'de Teknostore farkıyla satışa sunuldu.

Giyilebilir teknoloji alanında her geçen gün yeni gelişmeler meydana geliyor. Akıllı bileklikler ve akıllı saatler ise bunların arasında en revaçta olanı. Günlük hayatta size birçok kolaylık sağlayan bu teknolojilerden en yenisi ise Xiaomi farkıyla bizlerle oldu.

Xiaomi’nin akıllı saati Amazfit Verge, ihtiyacınız olan tüm özellikleri şık ve sportif bir sat içerisinde topladı. Standart akıllı saatlerin yapabildiği çağrı yanıtlama, rehberden arama yapma ve SMS/bildirim görüntülemenin yanı sıra adımsayar, mesafe ölçer, spor takibi modu, kalp ritmi sayma, kalori hesaplama, GPS + GLONASS ve şarj göstergesi özelliklerine sahip olan saat ayrıca farklı arayüzü seçeneklerini de kullanıcılarına sunuyor.

Silikon ve polikarbonattan oluşan yapısıyla ilgileri üzerine toplayıp gündelik kullanım ve sporda son derece rahatlık sunan saat 390 mAh’lik bir bataryaya sahip. 2,5 saat içerisindetam şarja ulaşabilen saatin kullanım süresi ise 5 gün.

Bağlantı konusunda Bluetooth 4.2 kullanan saatte Wi-Fi da mevcut. Tüm bunların yanı sıra saat IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı da dayanıklı.

Saatin bir diğer önemli ise içerisinde kendi dahili hafızasını bulundurması. İçerisinde bulunan 2 GB depolama alanı sayesinde müziklerinizi saatinize yükleyebilir ve telefona ihtiyaç duymadan kablosuz kulaklığınızla müzik dinleyebilirsiniz.

Akıllı saat hakkında daha detaylı bilgi almak ve ürünün Teknostore sayfasına ulaşmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.