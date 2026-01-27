Tümü Webekno
Güneş Enerjisiyle Kendi Kendini Şarj Eden Elektrikli Otomobil Yeni Nissan Ariya Tanıtıldı

Nissan, üzerindeki fotovoltaik paneller ile kendi kendini şarj edebilen konsept elektrikli otomobili Ariya'yı tanıttı. Nissan Ariya, gün ışığını elektriğe dönüştürüyor ve bununla bataryasını şarj ediyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Japon otomobil devi Nissan'dan elektrikli otomobillerle ilgili çok ilginç bir döneme girdiğimizi gösteren bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "Ariya" isimli yeni konsept otomobilini tanıttı. Aslında sıradan bir crossover gibi görünen Ariya, sahip olduğu güneş enerjisi paneli ile tüm rakiplerinden ayrılıyor.

Nissan, Ariya'nın kaputuna, tavanına ve bagaj kapağına esnek fotovoltaik paneller yerleştirdi. Toplamda 3,8 metrekarelik bir alana yayılan bu paneller, güneşten gelen ışınları elektriğe dönüştürüyor ve bunu da crossover'ın bataryasına iletiyor. Yani güneşin olduğu her yer, Nissan Ariya için bir şarj istasyonu.

Günde 23 kilometreye kadar menzil sunabiliyor

Nissan Ariya'nın fotovoltaik panel sistemi, havanın açık olduğu bir yerde günlük 23 kilometreye kadar menzil sağlayabiliyor. Bu menzil düşük gelmiş olabilir ancak günlük ihtiyaçlarınız için ne kadar yol yaptığınızı bir düşünün. Bunun önemli bir bölümü Nissan Ariya tarafından otomatik olarak sağlanmış olacak.

Nissan tarafından yapılan açıklamaya göre Ariya'nın kendi kendini şarj etme teknolojisi, elektrikli otomobil sahiplerini rahatlatacak. Şirkete göre bu teknoloji ile bir elektrikli otomobili şarj etme sıklığı, yüzde 35 ila yüzde 65 aralığında düşecek. Ayrıca elektrikli otomobil şarj alt yapısının yetersiz olduğu bölgelerde bu tür bir teknoloji ile işler kolaylaşmış olacak.

