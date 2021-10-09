Kenelerden İnsanlara Bulaşan Yeni Bir Virüs Keşfedildi

Japonya’nın Hokkaido Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, insanları enfekte edebilen ve hastalığa neden olabilen, daha önce bilinmeyen bir virüs tespit etti. Yezo ismindeki yeni virüs, kene ısırıkları ile bulaşıyor.

Dünya tarihinde virüsler birçok defa kitlesel ölümlere, salgınlara ve felaketlere sebep oldu. Günümüzde yaşadığımız COVID-19 virüsünden kaynaklı pandemiyle de insanlık tarihinin en zorlu süreçlerinden birini geçiriyoruz. Virüslerin doğal yaşamın içerisinde kendiliğinden meydana geldiği düşünülürken, bunların laboratuvar ortamında üretildiğini düşünenler de var.

Ülkemizde kenenin ölümlere sebep olduğu tespit edilen tarihlerde büyük bir endişe oluşmuştu. Sonraki yıllarda normalleşen kene vakaları, yine de günümüzde can kayıplarına sebep olabiliyor. Keneler, ısırıkları sebebiyle KKKA hastalığına yol açarak ölümcül olabiliyor. Bu hastalık sebebiyle dünya genelinde ölüm oranları yüzde 30'larda iken ülkemizde ise yüzde 5'lerin altında. Japonya’da araştırmacılar tarafından tespit edilen ve kene ısırıkları ile bulaşan yeni virüs türü ise kene hakkındaki endişeleri farklı bir boyuta taşıyacak gibi görünüyor.

2014’ten beri olduğu düşünülüyor

Japonya’da bulunan Hokkaido Üniversitesi araştırmacıları, kene ısırıkları ile bulaşan ve insanları enfekte ederek ateş, kan trombositlerinde ve beyaz kan hücrelerinde azalma gibi semptomları oluşturan yeni bir virüs tespit etti. Virüs ilk olarak 2019'da Hokkaido ormanında yürürken bir kene tarafından ısırıldıktan sonra yüksek ateş, iştahsızlık ve bacak ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki bir erkekte keşfedildi. İki hafta tedavi görüp taburcu edilen genç adamın kene kaynaklı virüsler için yapılan tüm testleri negatif sonuç verdi ancak bir sonraki yıl kene tarafından ısırılan başka bir hasta da benzer semptomlarla hastaneye başvurdu.

Japonya'daki bilim insanları, keneler tarafından yayılan daha önce keşfedilmemiş bu virüsün ülkedeki insanları en az 2014'ten beri hasta ettiğini söylüyor. Çalışmada yer alan bilim insanı Keita Matsuno, yaptığı açıklamada Japonya'da 2014'ten bu yana en az yedi kişiye bu yeni virüs bulaştığını ancak şu ana kadar herhangi bir ölümle karşılaşılmadığını vurgularken, “Hastalığın Hokkaido'nun dışında da bulunması çok muhtemel, bu yüzden yayılmasını acilen araştırmamız gerekiyor” dedi.