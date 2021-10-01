Japonya'da COVID-19 nedeniyle tedavi gören 77 yaşındaki bir adam, hastalığı atlattıktan sonra huzursuz anal sendromuna yakalandı. Koronavirüsün yeni bir etkisi olabileceği düşünülen olayla ilgili bilimsel araştırmalar devam ediyor.

Geçtiğimiz yıldan beri hayatımızı esir almış durumda olan koronavirüs salgınıyla ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı. Japonya'da yaşanan olayda COVID-19'un bugüne kadar hiç görülmemiş yeni bir etkisinin olduğu keşfedildi. Uzmanlar, bir hastanın koronavirüse yakalandıktan sonra huzursuz anal sendromu geçirdiğini, bu yan etkinin insanların hayatını doğrudan etkileyebileceğini açıkladılar.

Tokyo Tıp Üniversitesi Hastanesi bünyesinde çalışan bilim insanları, 77 yaşındaki bir erkek hastanın COVID-19 nedeniyle bir süre hastanede yattığını, sonra da taburcu edildiğini söylediler. Ancak bu taburculuk durumundan sonra, ismi açıklanmayan yaşlı adamın hayatı tamamen değişti. Önce uykusuzluk ve anksiyete yaşayan adam, daha sonra da anüsünde huzursuzluk hissetmeye başladı. Üstelik bu adam, kendisini sürekli hareket etmek zorunda hissetmeye başlamıştı.

Hastanın COVID-19'dan önce herhangi bir sorunu yoktu

Hastayı yeniden gözlem altına alan bilim insanları, tedavi çalışmalarına başladılar. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, daha önce huzursuz anal sendromu sorunu yaşamamış olan 77 yaşındaki hastanın yürür ya da koşarken rahatladığı, ancak dinlenmeye çekildiğinde yoğun semptom göstermeye başladığı ifade edildi.

Koronavirüs pandemisinin başladığı ilk günden beri, hastalık ile huzursuz anal sendromu arasında bir ilişki tespit edilmedi. Bu yüzden, Japonya'da yaşanan olayın bilim dünyasını harekete geçirdiğini belirtmekte fayda var. Zira yapılacak incelemeler, yaşanan olayın nadir bir durum olduğunu ya da koronavirüsün varyantlarından bir tanesinin böyle bir soruna yol açtığını ortaya çıkarabilir...