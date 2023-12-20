Kenevir, inşaat sektöründe kullanılması hâlinde karbon emisyonunu ciddi anlamda düşürebilir. Hatta Türkiye'de tuğla yerine kullanılabilecek, kenevirden yapılma bir dolgu malzemesi de üretilmiş durumda.

Gezegenimizin en büyük sorunlarından biri küresel ısınma ve bunun bir numaralı nedeni de karbon salınımı. Hâl böyle olunca herkesin kendi çapında da olsa karbon ayak izini düşürmesi gerekiyor. Yapılan yeni açıklamalara göre inşaat sektörü de kendi bünyesinde karbon salınımını azaltmanın bir yöntemini buldu. Bu yöntem, kenevir kullanımı.

Anadolu Ajansı'na konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Börte Köse Mutlu, kenevirin inşaat sektörü için çok önemli olduğunu ve çeşitli amaçlar uğruna kullanılabileceğini söyledi. Börte Köse Mutlu'ya göre sektörün aktif olarak kenevir kullanması, karbon salınımını ciddi anlamda düşürebilir.

"Tüm karbon salınımının yüzde 39'u inşaat sektöründen"

Doç. Dr. Börte Köse Mutlu tarafından yapılan açıklamaya göre küresel çapta yıllık karbon salınımının yüzde 35 ila yüzde 39'u, tek başına inşaat sektöründen geliyor. Bir bina için metrekare başına düşen karbon emisyonunun 50 kilogram olduğunu aktaran bilim insanı, bunun 7 kilogramının da kullanılan malzemelerden kaynaklandığını ifade ediyor. İşte kenevir kullanımı, tam da bundan kaynaklı olarak önem arz ediyor.

Doç. Dr. Börte Köse Mutlu, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yeşil malzemeleri, sürdürülebilir teknolojiler konumunda çevre dostu, daha doğa kaynaklı ya da bazen nanoteknolojiyi kullanarak ürettiğimiz malzemeleri tercih ettiğimizde karbon ayak izimizi ciddi bir şekilde azaltmamız mümkün."

Peki kenevir, hangi inşaat malzemelerinde kullanılmalı?

İnşaat mühendisi olmakla birlikte kenevir üzerine çalışmalar sürdüren bir şirketin sahibi olan Enes Boz tarafından yapılan açıklamaya göre kenevir, inşaat sektöründe dolgu ve izolasyon malzemesi olarak kullanılabilir. Hatta Boz, kendinden ısı ve ses yalıtımlı olup, tuğla ve gazbeton yerine kullanılabilecek kenevir bloklar ürettiklerini açıkladı. Üstelik bu malzeme hem yangına dayanıklı hem de geri dönüştürülebiliyor.

Enes Boz, konuyla ilgili açıklamalarında şöyle dedi:

"İnşaat sektöründe dolgu ve izolasyon malzemesi olarak kullanılabilir. Mevcutta ülkemizde gazbeton ve tuğla kullanılıyor, bunlara göre en büyük avantajları da üretim kolaylığı ve karbon negatif oluşu. Geliştirdiğim malzemeyle çöpe gidecek kenevir sapını bir ürüne dönüştürdüm. Bir atığı değerlendiriyoruz aynı zamanda ürün başlı başına geri dönüştürülebilir özellikte. Ürünü parçaladıktan sonra tekrar aynı hale getirebilirsiniz veya kompost yapabilir, gübre olarak kullanabilirsiniz."

İnşaat mühendisi, bu dolgu malzemesini nasıl ürettiğini şöyle açıkladı:

"Kenevir kıtığı, kireç ve su bir betoniyer yardımıyla birleştiriliyor. Ardından kalıplara dökülüyor, sonra sıkıştırma işlemi gerçekleşiyor. Ardından kalıplar açılıyor ve o yüzey herhangi bir fırınlama işlemi gerçekleştirmeden doğal bir şekilde kuruyor. Malzemenin tek dezavantajı 10 gün süren kuruma süresi."

Radyasyon odalarında da kullanılabilir:

Endüstriyel kenevirin bilinen özelliklerinden bir tanesi de radyasyon emici olması. Hâl böyle olunca bu malzemenin bir kullanım amacı daha ortaya çıkmış durumda. Enes Boz, geliştirdiği malzemeyi test için gönderdiğini, onay gelmesi hâlinde radyasyon odalarında da kullanılabileceğini ifade ediyor.

Kenevirin inşaat sektörüne girmesi, hayatımızı büyük oranda değiştirirken, doğanın da korunmasını sağlayacak gibi görünüyor. Gelecekte bu ürünün gerçekten yaygın bir şekilde kullanılıp kullanılmayacağını göreceğiz.