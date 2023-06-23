NASA, karbon salınımlarının bölge bölge nasıl olduğunu gösteren bir video yayınladı. Görüntüler, 2021 yılındaki karbondioksit salınımının bir yıldaki değişikliğini gözler önüne seriyor.

NASA, iklim değişiklikleri Dünya’nın geleceğini tehdit etmeye devam ederken bu konuya ilişkin oldukça korkutucu birkaç video yayınladı. Karbon emisyonlarının gerçekten gözle görünebilir gibi gösteren görüntüler, durumun vahimliğini gözler önüne seriyor.

Tüm kıtaları içeren üç video NASA’nın Bilimsel Görselleştirme Stüdyosu tarafından yayınlandı. Görüntülerde, iklim değişikliğinin nedenleri arasındaki bir sera gazı olan karbondioksitin (CO2), çoğunlukla nerede salındığını ve bir yıl içinde nasıl değiştiğini gösteriyor. Fosil yakıtlar için turuncu, yanan biyokütle için kırmızı, kara ekosistemleri için yeşil ve okyanuslar için mavi renk kullanılıyor. Çalışmanın, 2021 yılı boyunca salınan CO2’yi gösterdiğini ekleyelim.

Amerika kıtasında özellikle ABD'deki fosil yakıtların baskınlığı dikkat çekiyor

İlk videoda Kuzey ve Güney Amerika’yı görüyoruz. En başlarda, kirliliğin en çok öne çıkan kısmı ABD’nin Washington D.C. ve Boston gibi şehirlerin de dahil olduğu kuzeydoğusu olarak karşımıza çıkıyor. Amazon yağmur ormanlarının bulunduğu kısım ise ağaçların gündüz karbonu emmesinden dolayı yeşil olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak yıl ilerledikçe ve büyüme mevsimi tamamlanıp, kış geldikçe bu karbonu salıyorlar. Videodan turuncu rengin ne kadar dominant olduğunu da görebiliyoruz. Görüntü, kömür vb. kaynakların kullanımının devasa etkileri konusunda bir hatırlatıcı niteliğinde.

Asya ve Avustralya’nın yer aldığı videoda Çin’den gelen fosil yakıt emisyonlarının fazlalığı görülüyor

İkinci videoda ise Asya ve Avustralya’yı görüyoruz. Burada, 2021 yılı boyunca Çin’in CO2’nin artan atmosferik yüküne büyük katkıda bulunduğu görülebiliyor. Özellikle Pekin’in kirlilik konusunda öne çıktığı söylenebilir.

Avustralya turunculuk konusunda üst Asya’ya göre daha masum gibi gözükse pek öyle değil. Çünkü ülke, 2021 yılında dünyada kişi başına en yüksek kömür emisyonunun bulunduğu yer olarak açıklanmıştı.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da 1 yıldaki karbon salınımı ise şu şekilde

Son videoda ise Avrupa, Orta Doğu ve Afrika yer alıyor. Görüntülerde, Avrupa ülkelerinden ve Suudi Arabistan’da salınan fosil yakıt emisyonlarının fazlalığı görülebiliyor.

NASA’nın yayınladığı videolar, karşı karşıya olduğumuz şeylerin bir göstergesi olduğu için farkındalık yaratmada önemli bir rol oynayabilir. Tüm bunlar, daha aşırı ve sık görülen sıcak hava dalgaları, seller, fırtınalar, yabani hayat üzerinde yıkıcı etkiler ve daha birçok ciddi riskin habercisi.